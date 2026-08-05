Zaskakujący pakt Natalii i Józefiny. Ich decyzja w "Barwach szczęścia" po wakacjach zaskoczy widzów

Nowe lokum Natalii w nowym sezonie „Barw szczęścia”

Powakacyjne odcinki serialu „Barwy szczęścia” przyniosą ostateczne zakończenie pewnego etapu w życiu Natalii i Józefiny. Kobiety sfinalizują sprzedaż domu, który stanowił ich wspólne lokum razem z Cezarym. Zatrzymanie mężczyzny pod zarzutem zlecenia zabójstwa Andrzeja (Leon Charewicz) sprawi, że małżeństwo Zwoleńskiej i Rawicza legnie w gruzach, a prawniczka podejmie decyzję o rozpoczęciu wszystkiego od nowa.

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Środki uzyskane z transakcji zostaną podzielone między Natalię, a Józefinę, co pozwoli obu kobietom na znalezienie nowych mieszkań. Gotówka przyda się matce Cezarego, ponieważ on sam długo nie opuści aresztu. Zwoleńska z kolei wprowadzi się wraz z córką do mieszkania wynajętego od Jaworskiego (Jacek Kałucki), co oznacza, że drogi synowej i teściowej w kwestii wspólnego zamieszkiwania ostatecznie się rozejdą.

Wsparcie Józefiny po przerwie wakacyjnej w „Barwach szczęścia”

Według informacji przekazanych przez portal swiatseriali.interia.pl, w nadchodzących odcinkach „Barw szczęścia” Rawiczowa wykaże się dużą wyrozumiałością wobec wyborów synowej. Starsza kobieta zaproponuje swoją pomoc, szczególnie że mała Lea odczuje negatywne skutki zmiany miejsca zamieszkania i nowej sytuacji rodzinnej.

- Musimy być silne. Dla Lei.

W powakacyjnych odcinkach Natalia z otwartymi ramionami przyjmie deklarację wsparcia ze strony Józefiny. Nie będzie mieć zamiaru odcinać córki od babci, zwłaszcza że w ostatnim czasie więź między kobietą, a dzieckiem znacznie się zacieśni. Tym bardziej, że przemiana Rawiczowej po wcześniejszych problemach życiowych sprawiła, że stała się ważną postacią w życiu dziewczynki.

Wdzięczność Natalii wobec teściowej w „Barwach szczęścia” po wakacjach

Jesienna odsłona „Barw szczęścia” przyniesie także gesty wdzięczności ze strony Natalii. Zwoleńska zapewni Józefinę, że to ona będzie honorowym gościem na przyjęciu z okazji wprowadzki do nowego mieszkania. Warto zaznaczyć, że Rawiczowa zrezygnuje z lokum Jaworskiego na rzecz synowej, mimo że sama rozważała jego wynajęcie. Kobieta znajdzie jednak inne rozwiązanie swojej sytuacji mieszkaniowej.

Nowy adres zamieszkania Natalii i Lei okaże się bardzo korzystny pod względem logistycznym. Nieruchomość Jaworskiego znajduje się bowiem w dogodnej lokalizacji, co zapewni dziewczynce łatwy dostęp do obu babć – zarówno Józefiny, jak i Małgorzaty (Adrianna Biedrzyńska). Bliskość rodziny z pewnością ułatwi Lei adaptację do nowych, trudnych warunków po przeprowadzce w kolejnych odcinkach „Barw szczęścia”.