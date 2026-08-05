Lodzia z "Rancza" przechodzi niesamowitą metamorfozę. Aktorka ujawnia, jak się zmieni

Od urzędu gminy do u boku Czerepacha. Historia Lodzi z „Rancza”

Na początku serialu „Ranczo” niewiele wskazywało, że Lodzia, grana przez Magdalenę Kutę, stanie się jedną z kluczowych postaci. Zwykła pracownica urzędu w Wilkowyjach z czasem związała się z Arkadiuszem Czerepachem (w tej roli Artur Barciś). Ich związek, początkowo pełen nieoczywistości, sprawił, że Czerepach przy Lodzi ukazywał znacznie łagodniejsze oblicze. Ostatecznie zakochani wzięli ślub, a finałowe sezony pokazały, jak Arkadiusz budował polityczną karierę, która zaprowadziła go na stanowisko premiera, czyniąc z Lodzi kobietę funkcjonującą w realiach najwyższej władzy.

Magdalena Kuta ujawnia metamorfozę Lodzi w nowych odcinkach „Rancza”

Po blisko dekadzie od zakończenia emisji fani dowiedzą się, co słychać u bohaterów w nowych odcinkach. Lodzia jest jedną z osób, które najmocniej zmienią swój wizerunek. W wywiadzie dla portalu Kozaczek.pl Magdalena Kuta ujawniła, że awans jej bohaterki na żonę premiera wymagał od niej radykalnej zmiany wyglądu, co będzie wyraźnie widoczne na ekranie. Skromna niegdyś kobieta musiała dostosować się do nowych realiów i najwyraźniej pożegnała się ze swoim dawnym stylem.

„Lodzia pierwsze co, jak została premierową, to pobiegła do stylistki, więc zmieniła swój wizerunek”

Małżeństwo Czerepacha i Lodzi w 11. sezonie „Rancza”

Ponowne pojawienie się Lodzi na ekranie to także powrót Arkadiusza Czerepacha, jednej z najbardziej barwnych postaci w całej historii produkcji. Od samego początku ich związek opierał się na mieszance uczuć, politycznych kalkulacji i nieoczekiwanych sytuacji. Nadchodzący, 11. sezon pod tytułem „Ranczo. Zemsta wiedźm” ma ukazać, jak ewoluowała nie tylko sama Lodzia, ale również jej nietypowa relacja z bezwzględnym niegdyś politykiem. Fani wkrótce przekonają się, w jakim stopniu nowa pozycja w społeczeństwie wpłynęła na ich małżeństwo i czy Arkadiusz pozostał tym samym intrygantem, co przed laty.

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