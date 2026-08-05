Awantura w „Barwach szczęścia”. Bruno nie wytrzyma, Justin wyda Karolinę policji

Sylwia Fiutkowska
Sylwia Fiutkowska
2026-08-05 13:29

Jesienią w „Barwach szczęścia” czeka nas prawdziwe trzęsienie ziemi. Bruno (Lesław Żurek) straci cierpliwość do Justina (Jasper Sołtysiewicz), kiedy wyda się, że ten zgłosił sprawę spreparowanych nagrań policji. Skotnicki wcale nie pożałuje swojej decyzji, a w dodatku zadrwi z szefa, czym tylko doleje oliwy do ognia.

Dwaj mężczyźni w garniturach, Bruno i Justin, podczas trudnej rozmowy. O emocjach w Barwach szczęścia przeczytasz na Eska.
Autor: Artrama/ Materiały prasowe Awantura w „Barwach szczęścia”. Bruno nie wytrzyma, Justin wyda Karolinę policji

Justin zemści się na Karolinie w „Barwach szczęścia”

W nadchodzącym sezonie „Barw szczęścia” wściekły Bruno zażąda spotkania z Justinem, kiedy tylko dotrze do niego, że inwestor powiadomił policję. Złość Stańskiego będzie wynikać z obawy o wizerunek hotelu, w który rykoszetem uderzy afera z rzekomym romansem Skotnickiego i Reginy (Kamila Kamińska), ukartowana przez Karolinę. Ku zaskoczeniu wszystkich, Bruno nie obwini swojej żony, lecz właśnie Justina.

Jak donosi swiatseriali.interia.pl, w po wakacyjnych odcinkach „Barw szczęścia” Skotnicki złoży zeznania o fałszywych taśmach. Jego irytacja będzie zrozumiała, ponieważ cała sytuacja zrujnuje jego relację z Olą (Michalina Robakiewicz). Mężczyzna będzie przekonany o winie Stańskiej i postanowi dowieść tego za wszelką cenę, zwłaszcza po tym, jak narzeczona nie da mu wiary.

Bruno zagrozi Skotnickiemu w „Barwach szczęścia”

Po wakacyjnej przerwie Stański nie odpuści Justinowi tego kroku w nowych odcinkach „Barw szczęścia”. Zrozumie, że policyjne śledztwo może poważnie zaszkodzić reputacji hotelu, skutkując utratą gości i ryzykiem bankructwa, jeśli oszustwo wyjdzie na jaw. Strach przed medialną burzą dodatkowo spotęguje jego niepokój.

Skotnicki jednak w nowych „Barwach szczęścia” w ogóle się nie przejmie pretensjami szefa. Uznając się za ofiarę intrygi Karoliny, wda się w drwiny, co tylko doprowadzi Bruna do białej gorączki. Stański w przypływie złości posunie się nawet do otwartych gróźb.

Barwy szczęścia. Bruno wyżyje się na Justinie w nowym sezonie! Nie daruje mu, że doniósł na Karolinę policji
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- Podziękuj Karolinie.

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Bruno stanie w obronie Karoliny w po wakacyjnych „Barwach szczęścia”

Choć w powakacyjnej odsłonie „Barw szczęścia” Stański będzie zdawał sobie sprawę z winy swojej nowej żony, to i tak weźmie ją w obronę. Karolina zatrze ślady na tyle skutecznie, że Justin z Sebastianem (Marek Krupski) nie zdołają udowodnić prawdy bez policyjnego wsparcia.

W nowym sezonie „Barw szczęścia” Bruno będzie żył nadzieją, że policja również polegnie w starciu z przebiegłością Karoliny. Mężczyzna będzie osłaniał żonę zarówno przed wściekłym Justinem, jak i policjantami, którzy przyjadą zabezpieczyć monitoring. Stańska wyrazi wdzięczność, jednak jej mąż pozostanie w marnym nastroju.

- Dziękuję, że walczyłeś o mnie jak lew.

- Gramy do jednej bramki. Chociaż... twoja samowolka o tym nie świadczy...

Barwy szczęścia. Oto czeka Karolinę w nowym sezonie! Pójdzie do więzienia i zdradzi Bruna?