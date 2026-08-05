Zaskakujący ruch twórców "Rancza". Reżyser ujawnił plan na postaci zmarłych aktorów

Nowy sezon "Rancza" z oryginalną obsadą. Kluczowa decyzja zapadła

Jedenasty rozdział słynnego serialu, zatytułowany "Zemsta wiedźm", zwiastuje sentymentalną podróż do doskonale znanego świata. Na ekranie ponownie zobaczymy plejadę gwiazd wcielających się w ulubione role. Przed kamerami zameldują się między innymi Ilona Ostrowska jako Lucy, Cezary Żak w podwójnej roli prezydenta i biskupa Kozioła, a także serialowe małżeństwo Solejuków grane przez Katarzynę Żak oraz Sylwestra Maciejewskiego. Powrócą również Marta Chodorowska, Bogdan Kalus, Piotr Pręgowski i Marta Lipińska w roli charyzmatycznej Michałowej.

Ekipa realizacyjna musiała zmierzyć się z niezwykle bolesnym i wymagającym wyzwaniem. W ciągu ostatnich lat odeszło wielu wybitnych artystów mocno związanych z produkcją. Wśród zmarłych znaleźli się Paweł Królikowski, Franciszek Pieczka oraz Leon Niemczyk. Ich ekranowe kreacje stanowiły fundament lokalnej społeczności, dlatego naturalnie pojawiły się wątpliwości dotyczące kontynuacji losów tych legendarnych już postaci.

Wojciech Adamczyk o zmarłych bohaterach w "Ranczu"

Główny reżyser produkcji stanowczo zaznaczył, że produkcja odrzuciła pomysł castingów na zastępstwo większości nieobecnych aktorów. Zrezygnowano także z budzącego kontrowersje cyfrowego wskrzeszania wizerunków za pomocą nowoczesnych technologii. Zamiast tego nieżyjący artyści i grane przez nich postaci zostaną trwale wpleceni w narrację, istniejąc we wspomnieniach i anegdotach obecnych na ekranie bohaterów.

- Nie ma już wielu aktorów z nami, którzy zapisali się w pamięci widzów, ale jako postacie będą funkcjonować nadal. Może nie zobaczymy ich na ekranie, ale będą uczestniczyć w akcji i będą nadal mieszkańcami Wilkowyj, nadal członkami naszej społeczności.

Filmowiec szczegółowo uzasadnił swoją niechęć do eksperymentów ze sztuczną inteligencją w kontekście pożegnanych gwiazd.

- Nie chcieliśmy wykorzystywać sztucznej inteligencji dlatego, że generowanie postaci aktorów, którzy już nie mogą wpłynąć na swoją rolę, jest w moim przekonaniu trochę nieuczciwe, a nawet niemoralne. Nie mamy ich zgody na to, że oni tak właśnie by zagrali, poza tym tak dosyć arbitralnie narzucalibyśmy im interpretację, a może oni chcieliby to inaczej zagrać. Tego już się raczej nie powinno robić, chociaż obawiam się, że prędzej czy później do tego dojdzie.

Nowe odcinki "Rancza" uszanują telewizyjną przeszłość

Nadchodzące epizody to bezpośrednie przedłużenie dotychczasowych perypetii mieszkańców gminy, bez drastycznego resetowania fabuły. Właśnie dlatego tak duży nacisk położono na pielęgnowanie pamięci o tych, których fizycznie zabraknie na planie zdjęciowym. Publiczność dowie się, w jakim kierunku ewoluowały życiorysy stałych bywalców kultowej ławeczki, a scenarzyści zadbają o niepodrabialną atmosferę, która przez lata przyciągała przed telewizory miliony Polaków spragnionych opowieści o relacjach międzyludzkich.

Ranczo. Nowa Dorotka zabrała głos. Tak Karolina Ludwiniak pracuje na planie