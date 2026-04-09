Zaskakujące wyznanie Janosika w programie "Farma". Uczestnik ujawnił powody swoich miłosnych obaw

Janosik z "Farmy" wprost o uczuciach do Agnieszki

Kolejny dzień w rolniczym reality show Telewizji Polsat przynosi zaskakujące zwroty akcji, ukazując nieznane dotąd oblicze jednego z głównych bohaterów. Janosik postanawia przestać maskować swoje prawdziwe emocje względem obozowej koleżanki.

„Agnieszka podoba mi się, jest bardzo ładna, atrakcyjna, wesoła” – przyznaje szczerze.

Za tym odważnym stwierdzeniem u uczestnika błyskawicznie rodzą się jednak poważne dylematy.

„Te zaufanie u mnie nadszarpnęła, więc nie wiem, jak z tym zaufaniem” – dodaje, wracając do wydarzeń, które zachwiały ich relacją.

Bohater coraz chętniej dzieli się swoimi przemyśleniami, jednak zamiast spokoju w jego głowie rodzi się jeszcze większy zamęt. Mężczyzna ma ogromny problem z trafnym odczytaniem intencji Agnieszki, co mocno potęguje jego wewnętrzne rozterki.

„Nie wiem, czy ona się przekonuje do mnie… tego nie potrafię rozszyfrować” – przyznaje.

Janosik ocenia swoje dawne relacje z kobietami

Podczas chwili słabości uczestnik telewizyjnego formatu decyduje się na jeszcze bardziej osobiste przemyślenia, ukazując swój ogromny strach przed ewentualnym odrzuceniem.

„Chyba mi tak dlatego słabo szło z kobietami… nie wiem, kiedy kobieta chce. I dlatego pewnie jestem sam” – mówi.

W gospodarstwie każdy najdrobniejszy ruch nabiera nagle ogromnego znaczenia, a szczere porywy serca zderzają się z chłodną, obozową kalkulacją. W międzyczasie rywalizacja o przetrwanie w reality show przybiera na sile. Sposób zarządzania wprowadzony przez Farmera Tygodnia wywołuje spore oburzenie, a mieszkańcy jawnie krytykują nierówne obciążenie pracą. Chociaż dowódca grupy chętnie zakasuje rękawy i wspiera pozostałych, nerwowa atmosfera gęstnieje z każdą godziną.

Nadchodzący czas eliminacji powoduje, że część graczy decyduje się na ostre, bezkompromisowe posunięcia. Prywatne sympatie schodzą na dalszy plan, ustępując miejsca twardej, przemyślanej taktyce.

Nawet rzadkie momenty relaksu, do których można zaliczyć zorganizowane dla krów SPA, nie potrafią załagodzić piętrzących się w zespole sporów i pretensji.

Gdzie i o której oglądać program "Farma"?

Premierowe odcinki rolniczego show można śledzić od poniedziałku do piątku wyłącznie na antenie Telewizji Polsat.

Transmisje zaplanowano od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:30, natomiast piątkowe zmagania uczestników startują punktualnie o 19:55.