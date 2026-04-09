Nagranie z treningu Igi Świątek trafiło do sieci. Spore poruszenie

- Najlepsza polska tenisistka odbudowuje formę na Majorce pod okiem Francisco Roiga, który w przeszłości znajdował trenował Rafaela Nadala.

- Decyzja o zatrudnieniu nowego szkoleniowca zapadła po serii rozczarowujących wyników, w tym po niespodziewanej porażce z Magdą Linette na kortach w Miami.

- Przebieg zajęć relacjonował dziennikarz Tytus Olszewski

Kulisy treningu na Majorce. Iga Świątek pod okiem Hiszpana

Ostatnie miesiące nie były najłatwiejsze dla reprezentantki Polski, która zanotowała wyraźny spadek dyspozycji. Najpierw przyszła porażka z Jeleną Rybakiną w ćwierćfinale wielkoszlemowego Australian Open, a potem kryzys trwał podczas turniejów w Dosze i Indian Wells, gdzie Raszynianka również odpadała na etapie 1/4 finału (odpowiednio po starciach z Marią Sakkari oraz Eliną Switoliną). Prawdziwym rozczarowaniem okazał się jednak występ w Miami Open. To właśnie tam doszło do polskiego starcia, w którym Iga Świątek musiała uznać wyższość Magdy Linette. Zaledwie chwilę po tej bolesnej wpadce tenisistka ogłosiła zakończenie kooperacji z belgijskim trenerem Wimem Fissette'em. W jego miejsce zatrudniono doświadczonego Francisco Roiga, który przez lata wspierał Rafaela Nadala. Obecnie duet szlifuje formę w hiszpańskim kompleksie treningowym. Przebieg zajęć udokumentował w mediach społecznościowych jeden z dziennikarzy, co wywołało ogromne emocje wśród internautów.

Treningi Igi Świątek z Rafaelem Nadalem budzą grozę. "To powinno być zakazane"

Podczas dzisiejszej sesji skupiali się na kilku aspektach technicznych, a po treningu oboje wyglądali na bardzo zadowolonych z wykonanej pracy. Iga miała także czas na zdjęcia i autografy ze zgromadzonymi kibicami.Zapowiada się ciekawy etap w karierze Igi. Trzymamy kciuki ✊
— Tytus Olszewski (@TytusOlszewski) April 8, 2026

Opinie po nagraniu z Francisco Roigiem. Fani podzieleni

Opublikowane w internecie materiały wideo błyskawicznie obiegły sieć, przyciągając uwagę stęsknionych za zwycięstwami kibiców. Miłośnicy tenisa masowo analizują nagrania, szukając w nich potwierdzenia, że utytułowana zawodniczka wkrótce wróci na zwycięską ścieżkę. Część obserwatorów nie kryje entuzjazmu, widząc nową energię na korcie, jednak nie brakuje też sceptycznych głosów sugerujących, że sama roszada na ławce trenerskiej może nie wystarczyć do zażegnania kryzysu.

"Dziś miałem okazję obserwować trening Igi Świątek z jej nowym trenerem Francisco Roigiem. Iga ma w Akademii Nadala na Majorce super warunki do pracy, a współpraca z trenerem wygląda bardzo obiecująco - świetnie się komunikują, a Francisco na bieżąco przekazuje uwagi po angielsku"

Powyższą relacją podzielił się Tytus Olszewski za pośrednictwem swoich profili w mediach społecznościowych. Dziennikarz sportowy nie poprzestał jednak wyłącznie na ogólnikach i w kolejnym wpisie przybliżył dokładne założenia realizowane podczas sesji ćwiczeniowej.

"Podczas dzisiejszej sesji skupiali się na kilku aspektach technicznych, a po treningu oboje wyglądali na bardzo zadowolonych z wykonanej pracy. Iga miała także czas na zdjęcia i autografy ze zgromadzonymi kibicami. Zapowiada się ciekawy etap w karierze Igi. Trzymamy kciuki"

Takimi wnioskami podzielił się wspomniany dziennikarz.

Jan Tomaszewski ostro o zespole Igi Świątek. Komentuje też powołania Urbana