La promesa, odcinek 366: Catalina nie przyjmuje prezentu ślubnego. Jest nim zdegustowana!

Joanna Dembek
2026-04-09 13:29

„La promesa – pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy, w którym pokojówka Jana desperacko dąży do odkrycia prawdy o śmierci matki. W murach luksusowej posiadłości z początku XX wieku zemsta przeplata się z niebezpiecznymi intrygami arystokracji. Kolejne emocje czekają na widzów już 9 kwietnia w 366. odcinku.

La promesa - Publiczne oświadczyny przeradzają się w katastrofę (Catalina, Pelayo)

i

Autor: TVP Młoda kobieta z burzą loków i elegancką fryzurą, ozdobioną perłowymi kolczykami, wyraża zaskoczenie lub oburzenie w dyskusji dotyczącej decyzji Cataliny Pelayo o skromnym ślubie. Scena symbolizuje dramatyczne wydarzenia z serialu "La promesa – pałac tajemnic", o których więcej przeczytasz na Super Seriale.

W poprzednim odcinku (365) markiza poprosiła hrabiego Ayalę, by zagościł w jej domu na dłużej. Wywołało to niezadowolenie Alonsa i doprowadziło do kolejnej kłótni małżonków. Curro pocieszał Teresę po śmierci Feliciana. Markiz prowadził dyskretne śledztwo w sprawie wypadku podczas polowania. Lorenzo zaczął obawiać się konsekwencji i postanowił wyjechać.

Piotr Pręgowski o roli w "Podlasiu", Eurowizji i planach na karierę muzyczną| Wywiady ESKA

„La promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 366

Alonso i Rómulo podejrzewają, że strzały podczas polowania nie były przypadkowe. Jana opowiada Curro o swojej miłości do arystokraty. Ayala krytykuje niedociągnięcia w majątku. María odnajduje zaginiony świecznik. Catalina każe odesłać niestosowny prezent ślubny. Simona cierpi z powodu odrzucenia przez syna, ale znajduje wsparcie u Candeli.

La promesa - Catalina
Galeria zdjęć 8

„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 366. odcinek zostanie wyemitowany we czwartek, 9 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: "La Promesa - pałac tajemnic". 5 powodów, dla których warto oglądać ten hiszpański serial

"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

W serialu występują:

  • Ana Garcés (jako Jana Expósito)
  • Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
  • Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
  • Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
  • María Castro (jako Pía Adarre)
  • Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
  • Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
  • Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
  • Teresa Quintero (jako Candela García)
  • Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
  • Paula Losada (jako Jimena)
  • Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
  • Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
  • Marga Martínez (jako Petra Arcos)
  • Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
  • Sara Molina (jako María Fernández)
  • Laura Simón (jako Lola Montoro)
  • Rafa de Vera (jako Conrado Funes)
Sonda
Oglądasz serial "La Promesa – pałac tajemnic"?
La Promesa - pałac tajemnic
Hiszpańskie seriale
Streszczenia seriali