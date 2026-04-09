Dziedzictwo, odcinek 884: Ferit odkrywa podsłuch w zabawce Dogi. Ayse nie może mu zaufać, a córka cierpi

W poprzednim odcinku (883) Nana z niepokojem obserwowała, jak Yusuf coraz bardziej przywiązuje się do Poyraza, mimo jej sprzeciwu mężczyzna meblował ich pokój. Poyraz jasno dał Sibel do zrozumienia, że między nimi nic nie będzie. Cansel podmieniła wodę utlenioną na wodę z toalety, by Nana przemyła nią ranę. Ferit i Ayse udawali przed Dogą, że się pogodzili, a Ayse umieściła podsłuch w maskotce córki. Aynur zaczęła pracę jako gosposia, nie wiedząc, że jej pracodawcą jest Sinan.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 884

Nana ma wysoką gorączkę. Ku jej niezadowoleniu Yusuf prosi Poyraza o pomoc. Mężczyzna opiekuje się nią troskliwie. Potem Cennet czuwa przy Nanie do samego rana. Ferit znajduje podsłuch w zabawce córki. Informuje Ayse, że jak tylko Doga poczuje się lepiej, powie córce, dlaczego nie wiedzieli o sobie przez te wszystkie lata. Tymczasem Doga odkrywa, że jej rodzice tak naprawdę się nie pogodzili i tylko przed nią udają. Aynur ma nadzieję, że potrawy, które ugotowała, smakowały jej pracodawcy. Znajduje jednak list, z którego dowiaduje się, że z powodu niesubordynacji została zwolniona z pracy. Poyraz zabiera Nanę i Yusufa do warsztatu. Chce nauczyć chłopca pracy z drewnem. Nagle dowiaduje się od Merta, że ktoś napadł na chłopaków z jego dzielnicy.

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 884. odcinek zostanie wyemitowany we czwartek, 9 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

