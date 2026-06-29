Zaskakująca decyzja lekarki! W nowym sezonie "Na sygnale" zobaczymy ją w innej roli

Beata z "Na sygnale" zakłada pomarańczowy strój

Po letniej przerwie skład zespołu ratowniczego w popularnej produkcji ulegnie rozszerzeniu. Widzowie będą świadkami istotnej zmiany w zawodowym życiu Beaty, która dotychczas pełniła funkcję lekarki i kierowniczki Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Pojawiają się spekulacje, czy ta roszada ma związek z nieobecnością Gabriela „Nowego”, czy też jest to wynik jej osobistej decyzji o przejściu do innej formy niesienia pomocy.

Justyna Sieniawska oficjalnie potwierdziła poprzez swoje media społecznościowe, że jej bohaterka rozpocznie pracę w terenie. Górska założy strój ratowniczki medycznej i będzie uczestniczyć w interwencjach wyjazdowych razem z Piotrem. Sama zainteresowana wydaje się bardzo entuzjastycznie nastawiona do tego scenariuszowego zwrotu akcji.

- Kochani….. stało się….. od nowego sezonu czyli od września Beatka, czyli dr Górska dołączy do naszych „pomarańczek „🧡🧡🧡🧡🧡💪💪💪 @dariuszwieteska ORANGE IS A NEW BLUE 🫂#orange #new #nasygnale #justynasieniawska #drgórska - napisała aktorka, po czym jeszcze sama dodała w komentarzu - Powiem Wam ,że jestem meeeeega podekscytowana 🔥🔥🔥czyli jaram się na maksa ❤️❤️❤️.

Nowy duet w karetce "Na sygnale"

Lekarka z entuzjazmem podchodzi do swoich nowych obowiązków operacyjnych, co potwierdzają doniesienia z planu zdjęciowego, gdzie regularnie pojawia się w pomarańczowym kombinezonie. Wszystko wskazuje na to, że jej przygoda z pogotowiem ratunkowym to projekt przewidziany na dłuższą metę w nadchodzących odcinkach.

Co ciekawe, na nagraniach zza kulis widać, że jej głównym partnerem podczas dyżurów będzie Piotr. Scenarzyści nie zdecydowali się na stworzenie zespołu składającego się z małżeństwa, mimo że Artur (Tomasz Piątkowski) również bierze udział w wyjazdach jako lekarz. Prawdopodobnie twórcy uznali, że praca męża i żony w jednym ambulansie mogłaby prowadzić do zbyt wybuchowych sytuacji.

Dlaczego Górska opuści SOR w serialu "Na sygnale"?

Przyczyny, dla których doświadczona specjalistka zrezygnowała z kierowania oddziałem ratunkowym na rzecz pracy w karetce, pozostają tajemnicą. Fani zastanawiają się, czy to tymczasowe zastępstwo za Nowego, oraz jak potoczą się jej losy, jak Gabriel już wróci. Otwartym pozostaje również pytanie o ewentualny powrót lekarki do szpitala w przyszłości.

Kolejną niewiadomą jest to, kto przejmie obowiązki ordynatora Szpitalnego Oddziału Ratunkowego pod jej nieobecność. Widzowie otrzymają odpowiedzi na te i inne nurtujące pytania w powakacyjnych epizodach telewizyjnego hitu.