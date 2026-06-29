Pomoc dla psa w upale. Pijany kierowca spowodował kolizję w Spalonej

Kolizja drogowa w miejscowości Spalona

27 czerwca 2026 roku o godzinie 18:30 dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Legnicy przyjął zgłoszenie o zdarzeniu drogowym w miejscowości Spalona. Z przekazanych informacji wynikało, że kierujący samochodem marki VW doprowadził do kolizji, po czym pieszo oddalił się z miejsca zdarzenia. Świadek sugerował, że sprawca może znajdować się pod wpływem alkoholu. Skierowani na miejsce funkcjonariusze ustalili rysopis mężczyzny i rozpoczęli sprawdzanie okolicznego terenu, co szybko doprowadziło do odnalezienia osoby odpowiadającej opisowi.

Nietrzeźwy kierowca miał blisko 2,5 promila alkoholu

Przypuszczenia dotyczące stanu trzeźwości kierowcy potwierdziły się podczas legitymowania, gdy mundurowi wyczuli od niego silną woń alkoholu. Alkomat wskazał, że mężczyzna miał w organizmie blisko 2,5 promila alkoholu. Podczas weryfikacji w policyjnych systemach okazało się dodatkowo, że zatrzymany posiada elektronicznie zatrzymane prawo jazdy. Pojazd, którym poruszał się sprawca kolizji, został odholowany z drogi publicznej na koszt właściciela.

Policjanci zaopiekowali się psem podczas upału

W trakcie wykonywania czynności służbowych policjanci zwrócili uwagę na psa, który towarzyszył nietrzeźwemu mężczyźnie. Tego dnia panowała bardzo wysoka temperatura, która sięgała niemal 40 stopni Celsjusza. Czworonóg nie miał zapewnionej wody ani odpowiedniej opieki, dlatego funkcjonariusze natychmiast podali mu picie i zapewnili odpowiedni komfort termiczny. Przez cały czas, gdy wobec właściciela trwały czynności w Komendzie Miejskiej Policji w Legnicy, zwierzę znajdowało się pod bezpieczną opieką mundurowych.

Konsekwencje dla kierowcy i apel funkcjonariuszy

Mężczyzna został ukarany mandatem za spowodowanie kolizji drogowej, a za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości odpowie przed sądem. Legniccy policjanci zaznaczają, że nietrzeźwi kierowcy są zagrożeniem dla wszystkich osób poruszających się po drogach. Funkcjonariusze apelują również o wrażliwość na los zwierząt podczas upałów, przypominając, że pozostawienie psa bez cienia i wody może doprowadzić do jego przegrzania. Szybka reakcja i empatia w takich sytuacjach pozwalają zapobiec niebezpiecznym zdarzeniom.

Źródło: Policja.pl