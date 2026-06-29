Interwencja w Sopocie. 84-letni gdańszczanin odnaleziony na Alei Niepodległości

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-06-29 18:01

Sopoccy policjanci pomogli 84-letniemu mieszkańcu Gdańska, który 29 czerwca 2026 roku stracił orientację i stał na środku Alei Niepodległości. Mężczyzna nie potrafił samodzielnie wrócić do domu, dlatego na miejsce wezwano służby medyczne oraz jego rodzinę. Dzięki czujności świadka oraz szybkiej reakcji funkcjonariuszy senior bezpiecznie trafił pod opiekę najbliższych.

Niebiesko-czerwony kogut policyjny oraz napis POLICJA na dachu radiowozu, symbolizujące interwencję służb. Zdjęcie ilustruje doniesienia o pomocy sopockiej policji 84-letniemu seniorowi, o czym przeczytasz więcej na naszym portalu.
Autor: -/ Getty Images

Policjanci z Sopotu pomogli zdezorientowanemu seniorowi

W poniedziałek, 29 czerwca 2026 roku, do sopockich funkcjonariuszy wpłynęło zgłoszenie o mężczyźnie znajdującym się na jezdni Alei Niepodległości. Interwencję podjęli sierżanci Daniel Dudek oraz Damian Kawczyński, którzy na miejscu zastali 84-letniego mieszkańca Gdańska. Senior był wyraźnie zagubiony i nie potrafił określić swojego położenia ani drogi powrotnej do domu. Policjantom wyjaśnił, że wyszedł z mieszkania z zamiarem odwiedzenia swojej chorej żony przebywającej w szpitalu, jednak w trakcie drogi stracił orientację.

84-latek pod opieką ratowników i rodziny

Funkcjonariusze zaopiekowali się mężczyzną i zadbali o jego bezpieczeństwo, kupując mu między innymi wodę do picia. Na miejsce wezwano Zespół Ratownictwa Medycznego, a mundurowi ustalili dane kontaktowe do krewnych seniora. Jak się okazało, rodzina od kilku godzin bezskutecznie poszukiwała gdańszczanina na własną rękę. Ostatecznie 84-latek został przekazany pod opiekę najbliższych, którzy po krótkim czasie przyjechali na miejsce prowadzonych działań.

Apel służb o czujność wobec osób starszych

Służby przypominają, że wysokie temperatury mogą negatywnie wpływać na stan zdrowia i orientację osób starszych. Seniorzy są w tym czasie szczególnie narażeni na nagłe pogorszenie samopoczucia, przegrzanie organizmu lub odwodnienie. Policjanci apelują do opiekunów o wyposażenie bliskich w specjalne opaski identyfikacyjne lub zwykłe kartki z numerem telefonu. Tego rodzaju proste zabezpieczenie może znacznie ułatwić pracę służbom i przyspieszyć powrót osoby zagubionej do miejsca zamieszkania. Ważne jest także, aby nie pozostawać obojętnym i reagować w sytuacjach, gdy widzimy seniora sprawiającego wrażenie zagubionego.

Źródło: Policja.pl