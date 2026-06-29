Interwencja w Sopocie. 84-letni gdańszczanin odnaleziony na Alei Niepodległości

Policjanci z Sopotu pomogli zdezorientowanemu seniorowi

W poniedziałek, 29 czerwca 2026 roku, do sopockich funkcjonariuszy wpłynęło zgłoszenie o mężczyźnie znajdującym się na jezdni Alei Niepodległości. Interwencję podjęli sierżanci Daniel Dudek oraz Damian Kawczyński, którzy na miejscu zastali 84-letniego mieszkańca Gdańska. Senior był wyraźnie zagubiony i nie potrafił określić swojego położenia ani drogi powrotnej do domu. Policjantom wyjaśnił, że wyszedł z mieszkania z zamiarem odwiedzenia swojej chorej żony przebywającej w szpitalu, jednak w trakcie drogi stracił orientację.

84-latek pod opieką ratowników i rodziny

Funkcjonariusze zaopiekowali się mężczyzną i zadbali o jego bezpieczeństwo, kupując mu między innymi wodę do picia. Na miejsce wezwano Zespół Ratownictwa Medycznego, a mundurowi ustalili dane kontaktowe do krewnych seniora. Jak się okazało, rodzina od kilku godzin bezskutecznie poszukiwała gdańszczanina na własną rękę. Ostatecznie 84-latek został przekazany pod opiekę najbliższych, którzy po krótkim czasie przyjechali na miejsce prowadzonych działań.

Apel służb o czujność wobec osób starszych

Służby przypominają, że wysokie temperatury mogą negatywnie wpływać na stan zdrowia i orientację osób starszych. Seniorzy są w tym czasie szczególnie narażeni na nagłe pogorszenie samopoczucia, przegrzanie organizmu lub odwodnienie. Policjanci apelują do opiekunów o wyposażenie bliskich w specjalne opaski identyfikacyjne lub zwykłe kartki z numerem telefonu. Tego rodzaju proste zabezpieczenie może znacznie ułatwić pracę służbom i przyspieszyć powrót osoby zagubionej do miejsca zamieszkania. Ważne jest także, aby nie pozostawać obojętnym i reagować w sytuacjach, gdy widzimy seniora sprawiającego wrażenie zagubionego.

Źródło: Policja.pl