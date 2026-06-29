Napad na market w Niemcach. Dwaj bracia aresztowani za rozbój z nożem

Rozbój z użyciem noża w miejscowości Niemce

Zamaskowani mężczyźni weszli do jednego z marketów znajdujących się na terenie miejscowości Niemce, gdzie zaatakowali pracownicę sklepu. Używając noża, sprawcy grozili kobiecie uszkodzeniem ciała oraz pozbawieniem życia, aby zmusić ją do wydania pieniędzy. Napastnicy zabrali ze sklepowej kasetki kwotę prawie 4000 zł, a następnie uciekli z miejsca zdarzenia. Policja natychmiast rozpoczęła poszukiwania osób odpowiedzialnych za ten czyn.

Zatrzymanie dwóch braci przez policję z Lublina i Niemiec

Ujęcie sprawców było możliwe dzięki działaniom operacyjnym prowadzonym przez funkcjonariuszy z Wydziału Kryminalnego KMP w Lublinie oraz Komisariatu Policji w Niemcach. Podejrzani zostali zatrzymani i przewiezieni do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych. Służby ustaliły, że napadu dokonali dwaj bracia. Sąd przychylił się do wniosku policji oraz prokuratury i zdecydował o zastosowaniu wobec mężczyzn aresztu tymczasowego na okres 3 miesięcy.

Zarzuty i kara więzienia za napad na market

Zatrzymani to mężczyźni w wieku 33 i 44 lat, którzy usłyszeli już zarzuty dokonania rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. W toku prowadzonych czynności ustalono, że starszy z braci odpowie za swoje czyny w warunkach recydywy. Za rozbój z użyciem noża grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności. W przypadku powrotu do przestępstwa sąd może wymierzyć sprawcy karę sięgającą nawet 30 lat więzienia.

Źródło: Policja.pl