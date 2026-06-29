Gwiazdor „Na dobre i na złe” nie do poznania. Ta metamorfoza zaskoczy fanów

Paweł Małaszyński zaskoczy w „Na dobre i na złe”

Po wakacyjnej przerwie fani serialu „Na dobre i na złe” zobaczą Alesia w zupełnie nowej odsłonie. Aktor Paweł Małaszyński nie żegna się z produkcją, ale jego postać przejdzie ogromną metamorfozę wizualną. Przemiana Zagajewskiego będzie na tyle wyraźna, że dla niektórych widzów może okazać się sporym zaskoczeniem.

Zmiana wizerunku bohatera to nie tylko nowa fryzura. Po wakacjach doktor Aleś zaprezentuje się z zarostem, odchodząc od swojego dotychczasowego wizerunku gładko ogolonego lekarza. Ta podwójna metamorfoza nada postaci zupełnie nowego charakteru, do którego fani będą musieli się przyzwyczaić.

Metamorfoza Alesia uchwycona na planie „Na dobre i na złe”

Nowy wygląd Alesia został już ujawniony w mediach społecznościowych. Joanna Pach-Żbikowska udostępniła na swoim profilu na Instagramie fotografie z planu, na których widać odmienionego Pawła Małaszyńskiego. Zdjęcia te szybko przyciągnęły uwagę fanów serialu.

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Na udostępnionych zdjęciach wyraźnie widać, że Aleś ma dłuższą fryzurę z grzywką oraz widoczny zarost, co jest nowością dla tej postaci w „Na dobre i na złe”. Taki wizerunek to z pewnością powiew świeżości w nadchodzących odcinkach po wakacyjnej przerwie.

Dlaczego Paweł Małaszyński zmieni wizerunek w „Na dobre i na złe”?

Przyczyny tak radykalnej zmiany wyglądu Alesia w nowych odcinkach pozostają na razie tajemnicą. Możliwe, że metamorfoza jest związana z ważnymi wydarzeniami w życiu bohatera, takimi jak powrót do zdrowia Igi (Anna Szymańczyk) po operacji tętniaka. Nie można jednak wykluczyć, że zmiana ta wynika z zupełnie innych, niezwiązanych z tym wątkiem powodów.

Być może nowy wizerunek ma związek z wyzwaniami zawodowymi, przed którymi stanie Aleś w leśnogórskim szpitalu, w tym z opieką nad nowymi małymi pacjentami. Wszystkie te niewiadome zostaną rozwiane w nadchodzącym sezonie „Na dobre i na złe”, który zadebiutuje na ekranach po letniej przerwie.