Nowy z "Na sygnale" wróci po wakacjach. Przejdzie radykalną zmianę wyglądu

Gdzie był Nowy z "Na sygnale"? Widzowie wreszcie poznają prawdę

Od 873. odcinka widzowie nieustannie zastanawiają się nad losem ulubionego bohatera. Gabryś zniknął tuż po tym, jak został odrzucony przez Britney (Paulina Zwierz) oraz po zapoznaniu się z nową grupą znajomych. Jego poszukiwania prowadziła matka Olga (Amelia Radecka), bliski przyjaciel Piotrek (Dariusz Wieteska), koledzy z pracy oraz policja na czele z inspektor Krzaklewską (Małgorzata Tuszyńska), ale długo nie przynosiło to żadnych efektów.

Dziś wiemy już na pewno, że w najnowszych odcinkach po przerwie urlopowej zaginiony mężczyzna w końcu wróci. Kamil Wodka pojawił się ostatnio na planie zdjęciowym, co potwierdza powrót jego postaci do produkcji, jednak sam ratownik zaprezentuje się w zupełnie nowym, niecodziennym wydaniu.

Nowy z "Na sygnale" z wąsem. Takiej zmiany po wakacjach nikt się nie spodziewał

Dowodem na wielki powrót stało się krótkie wideo udostępnione na instagramowym koncie fanów serialu. Aktorzy, w tym Kamil Wodka, składali tam widzom życzenia wakacyjne prosto z planu nowych odcinków, jednak to właśnie wygląd serialowego bohatera przykuł największą uwagę.

Gabryś, znany dotychczas z dość gładkiej twarzy lub ewentualnie delikatnego zarostu, zaprezentował się z bardzo wyraźnym wąsem. Fani natychmiast zaczęli snuć teorie, czy ten nowy image jest bezpośrednim wynikiem jego wielomiesięcznej nieobecności w Leśnej Górze.

Czy Nowy i Britney z "Na sygnale" będą razem?

Zmieniony wygląd może stanowić symboliczny nowy rozdział w życiu odnalezionego ratownika. Widzowie najbardziej czekają na odpowiedź, czy mężczyzna ostatecznie stworzy związek z Britney, czy może wreszcie zapomni o trudnej miłości do Julki.

Czas pokaże, czy nowy wizerunek przyniesie bohaterowi upragnione szczęście po tak długiej nieobecności. Wszelkie tajemnice i dalsze losy Gabrysia zostaną ujawnione jesienią w kolejnych epizodach medycznego formatu.