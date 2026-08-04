Interwencje na Zalewie Sulejowskim. Policjanci pomogli żeglarzom i załodze roweru wodnego

Wywrócona łódź żaglowa w pobliżu miejscowości Karolinów

Pierwsza niebezpieczna sytuacja miała miejsce 1 sierpnia 2026 roku około godziny 15:00 w rejonie Zatoki Trzebiatów. Do pełniących służbę funkcjonariuszy podpłynął mężczyzna na skuterze wodnym, który przekazał informację o wywróceniu się żaglówki w pobliżu Karolinowa. Mundurowi niezwłocznie udali się we wskazane miejsce, gdzie odnaleźli wywróconą jednostkę oraz dwie osoby znajdujące się w wodzie. Żeglarz oraz pasażerka zostali bezpiecznie podjęci na pokład policyjnej łodzi. Oboje mieli założone kamizelki asekuracyjne i nie odnieśli żadnych obrażeń, dlatego nie wymagali pomocy medycznej. Przy wsparciu ratowników wodnych żaglówka została postawiona na wodzie, a następnie odholowano ją do portu, z którego wcześniej została wypożyczona.

Akcja poszukiwawcza na Zalewie Sulejowskim w Smardzewicach

Kolejne zgłoszenie wpłynęło do policjantów około godziny 18:00 od właściciela wypożyczalni sprzętu wodnego przy plaży Omega w Smardzewicach. Mężczyzna poinformował funkcjonariuszy, że wypożyczony rower wodny z 4-osobową załogą nie wrócił do portu o wyznaczonym czasie. W tym samym czasie nad Zalewem Sulejowskim doszło do nagłego załamania pogody, któremu towarzyszył silny i porywisty wiatr, intensywne opady deszczu oraz grad. Policjanci natychmiast rozpoczęli poszukiwania zaginionej jednostki na akwenie. Rower wodny został odnaleziony w rejonie zatoki za Smardzewickim Molo. Załoga wyjaśniła, że z powodu bardzo trudnych warunków atmosferycznych nie była w stanie samodzielnie dopłynąć do brzegu, więc policjanci odholowali rower do wypożyczalni.

Policja apeluje o rozwagę podczas wypoczynku nad wodą

Po zakończeniu obu interwencji mundurowi kontynuowali patrol Zalewu Sulejowskiego, sprawdzając, czy inne osoby przebywające na wodzie nie potrzebują pomocy. Funkcjonariusze podkreślają, że pogoda nad wodą bywa nieprzewidywalna i apelują do wszystkich wypoczywających o zachowanie szczególnej ostrożności. Przed wypłynięciem należy każdorazowo sprawdzać aktualne prognozy pogody oraz na bieżąco obserwować zmieniające się warunki. W przypadku zbliżającej się burzy lub silnego wiatru konieczny jest jak najszybszy powrót do brzegu. Policjanci przypominają także o obowiązku korzystania z kamizelek asekuracyjnych lub ratunkowych, które mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa własnego oraz osób bliskich.

Źródło: Policja.pl