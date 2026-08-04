Prędkość 257 km/h na S-17. Mieszkaniec gminy Tarnawatka ukarany za film w sieci

Nagranie z trasy S-17 w mediach społecznościowych

W połowie lipca 2026 roku w Internecie pojawił się krótki film przedstawiający przejazd trasą S-17 w kierunku Bełżca. Na nagraniu trwającym około 30 sekund widać samochód osobowy, który osiąga prędkość 257 km/h. Kierowca przekroczył w ten sposób dozwolone limity o 137 km/h, czym zainteresowali się tomaszowscy policjanci. Pomimo faktu, że materiał został szybko usunięty przez autora, zdarzenie wywołało falę krytycznych komentarzy ze strony internautów.

Policjanci z Tomaszowa Lubelskiego namierzyli 31-latka

Analiza zgromadzonych przez mundurowych danych pozwoliła ustalić, że za kierownicą Mercedesa siedział 31-letni mieszkaniec gminy Tarnawatka. Mężczyzna potwierdził, że to on prowadził pojazd i opublikował wideo na portalu społecznościowym. Z uwagi na jego pobyt poza granicami kraju, czynności z udziałem kierowcy zostały przeprowadzone dopiero po jego powrocie. 31-latek dobrowolnie poddał się karze i otrzymał mandat w wysokości 2500 zł oraz 15 punktów karnych.

Konsekwencje nadmiernej prędkości i brawury na drodze

Funkcjonariusze przypominają, że nadmierna prędkość jest jedną z najczęstszych przyczyn poważnych wypadków drogowych. Każda nierozważna decyzja podejmowana na drodze może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Policjanci apelują do wszystkich uczestników ruchu o odpowiedzialność oraz bezwzględne przestrzeganie ograniczeń prędkości. Mundurowi zwracają również uwagę, że aktywność w sieci nie zapewnia anonimowości, a publikowane treści mogą nieść za sobą realne skutki prawne.

Źródło: Policja.pl