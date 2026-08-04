Zatrzymanie 6 osób w Siedlcach. Policjant po służbie zauważył pasażera z bronią

Interwencja siedleckiej policji wobec pasażerów Daewoo

W piątek 31 lipca 2026 roku nadkomisarz Michał Księżopolski zwrócił uwagę na samochód marki Daewoo, jadąc swoim prywatnym autem w czasie wolnym od służby. Zauważył on, że jeden z pasażerów wymachuje przez otwarte okno przedmiotem przypominającym broń palną. Funkcjonariusz natychmiast przekazał informację o pojeździe dyżurnemu siedleckiej komendy, co pozwoliło patrolom na szybkie zatrzymanie auta. Samochodem kierował 46-letni obywatel Ukrainy, który miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu oraz posiadał przy sobie woreczki z narkotykami, a substancje odurzające znaleziono także u pasażerów w wieku 41 i 32 lat.

Zatrzymanie obywatela Gruzji i narkotyki w Oplu

Podczas prowadzonych działań funkcjonariusze skontrolowali także drugi pojazd, którym był Opel. Za jego kierownicą siedział 54-letni obywatel Gruzji mieszkający w Siedlcach, u którego badanie na obecność środków odurzających dało wynik pozytywny. Od kierowcy pobrano krew do dalszych badań laboratoryjnych, a przy nim oraz jego 42-letnim pasażerze policjanci znaleźli narkotyki. W trakcie weryfikacji w systemach okazało się również, że kierujący Oplem przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nielegalnie.

Poszukiwany mężczyzna zatrzymany na posesji w gminie Suchożebry

Dalsze czynności doprowadziły policjantów na posesję położoną w pobliżu miejsca wcześniejszej interwencji. Mundurowi zatrzymali tam 38-letniego mieszkańca gminy Suchożebry, który posiadał pudełko z substancjami odurzającymi. Dodatkowo wyszło na jaw, że mężczyzna był poszukiwany na podstawie nakazu doprowadzenia do aresztu. Wszystkie 6 osób usłyszało zarzuty dotyczące posiadania narkotyków, a wobec obywateli Ukrainy i Gruzji wszczęto procedury zmierzające do ich wydalenia z kraju.

Źródło: Policja.pl