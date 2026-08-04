Ostatnie odcinki "Dziedzictwa" kręciły się wokół desperackich poszukiwań mordercy Burhana, które prowadził Poyraz. Poyraz był pewien, że przestępca wróci na miejsce zbrodni po broń, więc zastawił na niego pułapkę. W tym wszystkim Nana była przy nim cały czas, choć oboje uparcie udawali, że nic do siebie nie czują. W decydującej chwili wszystko popsuł alarm w telefonie, ustawiony jako przypomnienie o lekach. W tym zamieszaniu Semih zdołał uciec, a Sinan po raz kolejny uciął temat z Ezgi i dał jej do zrozumienia, że nie chce niczego poważnego. Jak te wydarzenia namieszają w ich życiu?

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"Dziedzictwo" odc. 999 - streszczenie

Semih jest w coraz gorszej sytuacji. Panika przejmuje nad nim kontrolę, ale mimo ran postanawia nikomu o nich nie mówić. Nie rezygnuje z intrygi i liczy, że nikt nie odkryje jego sekretu. W tym samym czasie Nana otwiera się przed Aynur i przyznaje, że czuje do Poyraza coś więcej niż sympatię. Nana wciąż jest przekonana, że dla Poyraza jest tylko podopieczną, więc nie powie mu, co czuje. Isl zapewnia Ezgi, że zrobi wszystko, by doszło do jej ślubu z Sinanem. Problem w tym, że Sinan coraz mocniej faworyzuje Aynur. Ibrahim i Czarna kłócą się na dobre o to, jak ma mieć na imię ich dziecko. Cansel podsłuchuje rozmowę Sahina, a potem z entuzjazmem zabiera się za planowanie wakacyjnego wyjazdu.

"Dziedzictwo" odc. 999 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Jeśli śledzisz losy bohaterów "Dziedzictwa", warto zapisać sobie termin kolejnego odcinka. Kolejne wydarzenia zobaczysz już wkrótce na antenie TVP1. "Dziedzictwo" jest emitowane w dni powszednie, więc łatwo być na bieżąco z wątkami. Odcinek 999 TVP1 pokaże 12 sierpnia 2026 roku. Emisja zacznie się o 16:00 na TVP1.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to turecki serial o rodzinnych tajemnicach, trudnych relacjach i szukaniu szczęścia mimo przeciwności. Na początku historia skupiała się na Seher i Yamanu, ale z czasem pojawili się też nowi bohaterowie. Widzowie obserwują, jak bohaterowie radzą sobie po stracie bliskich i próbują odbudować zaufanie. Ważną rolę odgrywa też wątek małego Yusufa, który spina kolejne etapy historii. W obsadzie są:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Sila Turkoglu (jako Seher)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)