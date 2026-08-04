Oszustwo w Tychach. Mieszkaniec Raciborza zatrzymany za wyłudzenie 43 000 złotych

Oszustwo metodą na inwestycję w Tychach

Do przestępstwa doszło 17 lipca 2026 roku na terenie Tychów, gdzie nieznany mężczyzna skontaktował się telefonicznie z 85-letnim seniorem. Sprawca podał się za pracownika jednej ze spółek Skarbu Państwa i przekonywał mieszkańca o możliwości osiągnięcia wysokich zysków z rzekomej inwestycji. W wyniku manipulacji starszy mężczyzna uwierzył w ofertę i przekazał gotówkę w łącznej wysokości 43 000 zł. Sprawą natychmiast zajęli się funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Miejskiej Policji w Tychach.

Zatrzymanie 37-letniego mieszkańca Raciborza

Dzięki podjętym działaniom operacyjnym policjanci zdołali ustalić tożsamość osoby podejrzewanej o udział w tym oszustwie. Do zatrzymania 37-letniego mieszkańca Raciborza doszło 30 lipca 2026 roku. Mężczyzna usłyszał już zarzut oszustwa, a o jego dalszym losie zadecyduje teraz Sąd Rejonowy w Tychach. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za to przestępstwo grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Policja apeluje o ostrożność przy ofertach inwestycyjnych

Mundurowi apelują o czujność, ponieważ przestępcy działający metodą na inwestycje obiecują szybkie i bardzo wysokie zyski. Oszuści często podszywają się pod doradców finansowych, pracowników banków lub przedstawicieli znanych spółek, aby nakłonić ofiary do przekazania pieniędzy. Policjanci przypominają, aby nigdy nie podejmować decyzji finansowych pod wpływem presji czasu i nie instalować aplikacji do zdalnego dostępu na polecenie nieznanych osób. Przed zainwestowaniem oszczędności należy dokładnie sprawdzić firmę oraz zweryfikować, czy posiada ona uprawnienia do prowadzenia działalności inwestycyjnej.

Weryfikacja rozmówcy może uratować oszczędności

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości co do wiarygodności rozmówcy lub przedstawianej oferty należy natychmiast przerwać połączenie. Funkcjonariusze radzą, aby w takich sytuacjach skontaktować się z rodziną, bankiem lub najbliższą jednostką policji. Nie należy przekazywać gotówki ani danych do bankowości elektronicznej osobom poznanym wyłącznie przez telefon lub internet. Chwila rozwagi oraz sprawdzenie informacji mogą skutecznie uchronić przed utratą oszczędności całego życia.

Źródło: Policja.pl