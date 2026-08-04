Akcja "Panny młodej" mocno przyspieszyła, gdy zrozpaczona Hancer próbowała odebrać sobie życie. Była w bardzo złym stanie, ale na szczęście w ostatniej chwili zajęła się nią Ertugrul. Dał jej schronienie i kilka naprawdę ważnych rad, dzięki którym przetrwała ten trudny moment. Tymczasem w rezydencji też było gorąco, bo Beyza postawiła na swoim. Ogłosiła domownikom, że Hancer jest w ciąży. Jak te wieści wpłyną na dalsze decyzje rodziny?

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"Panna młoda" odc. 169 - streszczenie

W 169. odcinku Derya wyznaje Cemilowi całą prawdę o Hancer. To uruchamia lawinę wydarzeń w domu Cemila. Chwilę później zjawiają się tam Melih, Hancer i Cihan, a rozmowa szybko przeradza się w ostrą kłótnię. Padają mocne oskarżenia, a atmosfera robi się naprawdę napięta. Sinem przygląda się temu z boku i po zachowaniu Meliha traci wobec niego ostatnie złudzenia. Na koniec Melih robi coś niespodziewanego i składa Hancer zaskakującą propozycję.

"Panna młoda" odc. 169 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Tureckie seriale wciąż mają wierną widownię, bo potrafią zaskakiwać zwrotami akcji. Każdy odcinek dokłada kolejne odpowiedzi i podkręca emocje. Jeśli chcesz być na bieżąco z losami Hancer i Cihana, zaplanuj seans w popołudniowym paśmie. "Panna młoda", odcinek 169, zostanie wyemitowany w środę 12 sierpnia 2026 roku o 17:20 na TVP2.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

"Panna młoda" opowiada o Hancer, która po trudnym dzieciństwie walczy o zdrowie brata i próbuje odnaleźć się w kolejnych życiowych komplikacjach. Jej życie splata się z bogatą rodziną Cihana, a to uruchamia ciąg nieoczekiwanych zdarzeń i prowadzi do skomplikowanego układu małżeńskiego. Choć na początku łączyła ich chłodna kalkulacja, z czasem między bohaterami pojawia się prawdziwe uczucie. Serial przyciąga widzów także obsadą i tempem opowiadanej historii. W obsadzie serialu są między innymi:

Talya Çelebi (jako Hançer)

Türkseve (jako Cihan)

Can Tarakçı (jako Cemil)

Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

Elif Çapkin (jako Yonca)

Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

Sidal Damar (jako Sinem)

Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

Türker, Kantar (jako Emir)

Çisel Kuskan (jako Beyza)

Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)