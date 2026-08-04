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Akcja "Panny młodej" mocno przyspieszyła, gdy zrozpaczona Hancer próbowała odebrać sobie życie. Była w bardzo złym stanie, ale na szczęście w ostatniej chwili zajęła się nią Ertugrul. Dał jej schronienie i kilka naprawdę ważnych rad, dzięki którym przetrwała ten trudny moment. Tymczasem w rezydencji też było gorąco, bo Beyza postawiła na swoim. Ogłosiła domownikom, że Hancer jest w ciąży. Jak te wieści wpłyną na dalsze decyzje rodziny?
"Panna młoda" odc. 169 - streszczenie
W 169. odcinku Derya wyznaje Cemilowi całą prawdę o Hancer. To uruchamia lawinę wydarzeń w domu Cemila. Chwilę później zjawiają się tam Melih, Hancer i Cihan, a rozmowa szybko przeradza się w ostrą kłótnię. Padają mocne oskarżenia, a atmosfera robi się naprawdę napięta. Sinem przygląda się temu z boku i po zachowaniu Meliha traci wobec niego ostatnie złudzenia. Na koniec Melih robi coś niespodziewanego i składa Hancer zaskakującą propozycję.
"Panna młoda" odc. 169 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Tureckie seriale wciąż mają wierną widownię, bo potrafią zaskakiwać zwrotami akcji. Każdy odcinek dokłada kolejne odpowiedzi i podkręca emocje. Jeśli chcesz być na bieżąco z losami Hancer i Cihana, zaplanuj seans w popołudniowym paśmie. "Panna młoda", odcinek 169, zostanie wyemitowany w środę 12 sierpnia 2026 roku o 17:20 na TVP2.
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"Panna młoda" - opis serialu i obsada
"Panna młoda" opowiada o Hancer, która po trudnym dzieciństwie walczy o zdrowie brata i próbuje odnaleźć się w kolejnych życiowych komplikacjach. Jej życie splata się z bogatą rodziną Cihana, a to uruchamia ciąg nieoczekiwanych zdarzeń i prowadzi do skomplikowanego układu małżeńskiego. Choć na początku łączyła ich chłodna kalkulacja, z czasem między bohaterami pojawia się prawdziwe uczucie. Serial przyciąga widzów także obsadą i tempem opowiadanej historii. W obsadzie serialu są między innymi:
- Talya Çelebi (jako Hançer)
- Türkseve (jako Cihan)
- Can Tarakçı (jako Cemil)
- Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)
- Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)
- Elif Çapkin (jako Yonca)
- Ceren Yuksekkaya (jako Derya)
- Sidal Damar (jako Sinem)
- Günes Ebrar Özgül (jako Mine)
- Türker, Kantar (jako Emir)
- Çisel Kuskan (jako Beyza)
- Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)