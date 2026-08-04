W poprzednim odcinku „La Promesy” narastał niepokój, a relacje między bohaterami coraz bardziej się psuły. Służba uważnie przyglądała się strażnikom pilnującym drzwi do pokoju Pii, a ona sama wciąż żyła w strachu i nie mogła zaznać spokoju. W tym czasie Simona, w tajemnicy przed matką dziecka, odwiedziła wnuka. Petra natomiast wykorzystywała swoją nową pozycję, żeby gnębić Marię. Na froncie zrobiło się naprawdę groźnie, kiedy francuskie wojska ruszyły do ataku na niemieckie pozycje. Manuel z przerażeniem odkrył, że Curro trafił do oddziału, który ma iść w pierwszej linii. Dlatego desperacko próbował go powstrzymać. Czy wydarzenia z frontu i pałacowe intrygi szybko doprowadzą do przełomu?

"Dziedzictwo". Tak prywatnie wygląda Ibrahim z tureckiego serialu

La Promesa - pałac tajemnic" odc. 453 - streszczenie

W 453. odcinku Manuel zaczyna podejrzewać, że Curro na froncie celowo pcha się w śmierć. Curro reaguje gwałtownie i żąda, żeby Manuel przestał go chronić i wreszcie pozwolił mu walczyć po swojemu. Tymczasem w pałacu Jana i Vera znajdują ciało Pii. Na miejscu jest też jej list pożegnalny. Alonso boi się kolejnego skandalu, dlatego postanawia utrzymać tragedię w tajemnicy przed resztą domowników. Maria rozpacza po tym, jak Petra zniszczyła jej zapiski. Salvador stara się ją w tym wszystkim wesprzeć. Wybucha też ostry konflikt między Martiną a hrabią Ayalą. Dziewczyna oskarża go o to, że podstępnie zaaranżował jej spotkanie z Asdrubalem Ibanezem de Caicedo.

La Promesa - pałac tajemnic" odc. 453 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

„La Promesa” już od dawna przyciąga widzów historią pełną namiętności i sekretów. Jeśli chcesz być na bieżąco, zarezerwuj chwilę w przyszłym tygodniu. Serial jest emitowany w TVP2 w popołudniowym paśmie. Odcinek 453 TVP2 pokaże 12 sierpnia 2026 roku o 15:05.

La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

To kostiumowa telenowela osadzona w południowej Hiszpanii na początku XX wieku. Historia skupia się na Janie, która podejmuje pracę w rezydencji rodu Luján, żeby znaleźć morderców matki i odnaleźć zaginionego brata. Szybko okazuje się jednak, że wszystko się komplikuje, kiedy Jana zakochuje się w synu markiza. Musi wybierać między zemstą a miłością. Serial łączy dramat obyczajowy z wątkami kryminalnymi i romansem. W obsadzie są między innymi:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)