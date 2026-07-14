Zamiast "Złotego chłopaka" zobaczymy nowy serial! "Splątane losy" trafią na antenę TVP

O czym opowiada nowy serial turecki "Splątane losy"? Premiera 15 lipca w TVP1

"Splątane losy" (z tur. "Bizi Birlestiren Hayat") wejdą na antenę, by godnie zastąpić "Złotego chłopaka". To poruszająca opowieść o familii Ketenci, głęboko skrywanych sekretach oraz próbie posklejania zerwanych przed laty więzi. W centrum wydarzeń znajdzie się również wątek romantyczny między Yasemin a Burakiem, który ma swój początek w szpitalnych murach, a z czasem przenosi się do luksusowej posiadłości Munevver.

Miłość głównych bohaterów będzie wielokrotnie testowana przez rodzinne sekrety i intrygi. Ważnym punktem zapalnym w "Splątanych losach" staje się podrzucenie 5-letniej Mine pod dom majętnej babci. Ten krok Yasemin uruchomi lawinę zdarzeń i zmusi dawno niewidzianych krewnych do ponownego spotkania.

Pełen niedopowiedzeń świat rodziny Ketenci sprawi, że postaci będą musiały zmierzyć się z demonami z przeszłości. Zasadniczym dylematem stanie się to, czy wybaczenie i prawda zdołają poskładać tę relację w jedną całość.

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Początek romansu Yasemin i Buraka w telenoweli "Splątane losy"

Już w inauguracyjnym epizodzie główna bohaterka zostanie zmuszona do dramatycznego kroku. Zostawi małą Mine na progu domu babci, która nie ma pojęcia o istnieniu swoich wnuczek. Yasemin to ciężko pracująca studentka pielęgniarstwa. Po zgonie ojczyma spada na nią opieka nad siostrą i nieprzytomną matką, Pakize, przebywającą po udarze w szpitalu.

Bohaterka będzie zdeterminowana, aby uchronić bliskich przed agresywnym ex-mężem matki, Tahsinem. Nie mając wyboru, zdecyduje się oddać Mine pod skrzydła nieznajomej Munevver. Co ciekawe, staruszka nie wie nawet, że jej dawno zaginiona córka została matką.

Całą prawdę o mrocznej przeszłości klanu Ketenci zna jedynie Halil – oddany pracownik Munevver, mieszkający tuż obok. Kiedy seniorka zorientuje się, kim jest podrzucona dziewczynka, zapragnie odnaleźć córkę. Zmierzenie się z faktami o zaginięciu Pakize okaże się jednak wyjątkowo bolesne.

Pierwsze chwile, które Yasemin i Burak spędzą w szpitalu, będą pełne nieśmiałości. Oboje poczują do siebie natychmiastową chemię, jednak przytłoczona kłopotami dziewczyna początkowo odrzuci to uczucie. Wkrótce relacja wpłynie diametralnie na ich kariery zawodowe i życie osobiste.

Z początku para nie będzie zdawała sobie sprawy z tego, jak blisko są ze sobą powiązani. Burak jest bowiem synem Halila, a sam traktuje majętną Munevver jak członka rodziny.

Obsada tureckiego serialu "Splątane losy" – poznaj bohaterów

Yasemin - w tę postać wciela się Kayra Zabci,

Burak - grany przez Emira Gulsevera,

Munevver - rola Nilgun Kasapbasoglu,

Mine - na ekranie jako Hazal Guzel,

Pakize - zagra Oznur Kula,

Suzan - w wykonaniu Nesrin Yildirim,

Halil - w tej roli Serif Bozkurt,

Ayfer - Yesim Ceylan,

Kerem - Dogac Gozudeli,

Meltem - wcieli się w nią Zelal Barlas.

Ile odcinków mają "Splątane losy" i o której transmisja w TVP1?

Cała turecka produkcja zamknie się w 165 epizodach. Stacja pokaże je od poniedziałku do piątku o 14:00. Pierwszy odcinek obejrzymy 15 lipca 2026 roku, a z bohaterami pożegnamy się dopiero w 2027 roku.