Renata z „Barw szczęścia” zmieni się nie do poznania. Co czeka bohaterkę w nowym sezonie?

Sylwia Fiutkowska
Sylwia Fiutkowska
2026-07-14 13:57

W nadchodzących odcinkach „Barw szczęścia” widzowie zobaczą zupełnie nową Renatę. Postać grana przez Annę Mrozowską przejdzie wizualną metamorfozę. Choć aktorka pozostaje w obsadzie, jej bohaterka wróci na ekrany w odmienionym wydaniu. Jak teraz będzie wyglądać ukochana Kodura (Oskar Stoczyński)? Poznaj szczegóły.

Anna Mrozowska szepcze do ucha zaskoczonej Karoliny Chapko. O zmianach w Barwach szczęścia przeczytasz na Eska.
Autor: Barwy szczęścia/ Instagram Renata z „Barw szczęścia” zmieni się nie do poznania. Co czeka bohaterkę w nowym sezonie?

Metamorfoza Renaty w serialu „Barwy szczęścia”

Po wakacyjnej przerwie fani serialu „Barwy szczęścia” zobaczą Renatę w całkowicie nowej odsłonie. Widzowie zdążyli już przywyknąć do zmian wizerunku ukochanej Marcina. Początkowo postać nosiła dłuższe włosy w różnych odcieniach, by z czasem zaskoczyć krótką, jasną fryzurą. Z czasem aktorka znowu zapuszczała włosy, a efekty tego procesu będą widoczne w kolejnych odcinkach.

Nowak powróci do fryzury, która mocniej nawiązuje do jej dawnego stylu, zwłaszcza jeśli chodzi o kolorystykę. Nadchodzący sezon ukaże bohaterkę w wyjątkowo długich włosach, co będzie zauważalnym powrotem do jej początkowych wizerunków z produkcji.

Ukochana Kodura zaskoczy nowym wyglądem

Anna Mrozowska, występująca w serialu obok Karoliny Chapko, pojawiła się na specjalnej sesji zdjęciowej. Na fotografiach postać Renaty zyskała zupełnie nową prezencję. Jej włosy są teraz znacznie dłuższe, a kolorystyka nawiązuje zarówno do początków aktorki w obsadzie, jak i do ostatnich odcinków minionego sezonu.

Przedłużona fryzura w nowych odcinkach pozwoli wyraźniej dostrzec różnorodne odcienie na jej głowie. Wizualna transformacja nadaje Renacie świeżości, sugerując odcięcie się od problemów związanych z jej dawnym uzależnieniem od leków.

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Nie tylko Renata zmieni się w nowych „Barwach szczęścia”

Zmiany w wyglądzie czekają również innych bohaterów. Marcin, partner Renaty, również zaprezentuje nowy wizerunek. Kodur pozbędzie się swojego charakterystycznego zarostu, co znacząco wpłynie na jego wygląd. To sprawia, że oboje wejdą w nowy sezon w zupełnie innej formie.

Widzowie zastanawiają się, czy nowe fryzury zwiastują poprawę relacji w związku pary. Powrót do stabilności i wspólne szczęście mogą stać pod znakiem zapytania, zwłaszcza że w głowie Renaty zakiełkuje myśl o rzekomym zagrożeniu ze strony Darii (Natalia Szczypka). Czy ich miłość przetrwa, czy zmiany wizualne będą symbolem rozstania? Odpowiedzi przyniosą premierowe epizody.

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