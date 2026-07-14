Renata z „Barw szczęścia” zmieni się nie do poznania. Co czeka bohaterkę w nowym sezonie?

Metamorfoza Renaty w serialu „Barwy szczęścia”

Po wakacyjnej przerwie fani serialu „Barwy szczęścia” zobaczą Renatę w całkowicie nowej odsłonie. Widzowie zdążyli już przywyknąć do zmian wizerunku ukochanej Marcina. Początkowo postać nosiła dłuższe włosy w różnych odcieniach, by z czasem zaskoczyć krótką, jasną fryzurą. Z czasem aktorka znowu zapuszczała włosy, a efekty tego procesu będą widoczne w kolejnych odcinkach.

Nowak powróci do fryzury, która mocniej nawiązuje do jej dawnego stylu, zwłaszcza jeśli chodzi o kolorystykę. Nadchodzący sezon ukaże bohaterkę w wyjątkowo długich włosach, co będzie zauważalnym powrotem do jej początkowych wizerunków z produkcji.

Ukochana Kodura zaskoczy nowym wyglądem

Anna Mrozowska, występująca w serialu obok Karoliny Chapko, pojawiła się na specjalnej sesji zdjęciowej. Na fotografiach postać Renaty zyskała zupełnie nową prezencję. Jej włosy są teraz znacznie dłuższe, a kolorystyka nawiązuje zarówno do początków aktorki w obsadzie, jak i do ostatnich odcinków minionego sezonu.

Przedłużona fryzura w nowych odcinkach pozwoli wyraźniej dostrzec różnorodne odcienie na jej głowie. Wizualna transformacja nadaje Renacie świeżości, sugerując odcięcie się od problemów związanych z jej dawnym uzależnieniem od leków.

Nie tylko Renata zmieni się w nowych „Barwach szczęścia”

Zmiany w wyglądzie czekają również innych bohaterów. Marcin, partner Renaty, również zaprezentuje nowy wizerunek. Kodur pozbędzie się swojego charakterystycznego zarostu, co znacząco wpłynie na jego wygląd. To sprawia, że oboje wejdą w nowy sezon w zupełnie innej formie.

Widzowie zastanawiają się, czy nowe fryzury zwiastują poprawę relacji w związku pary. Powrót do stabilności i wspólne szczęście mogą stać pod znakiem zapytania, zwłaszcza że w głowie Renaty zakiełkuje myśl o rzekomym zagrożeniu ze strony Darii (Natalia Szczypka). Czy ich miłość przetrwa, czy zmiany wizualne będą symbolem rozstania? Odpowiedzi przyniosą premierowe epizody.