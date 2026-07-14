Barwy szczęścia. Malwina znów w kancelarii Natalii po wakacjach. Biznes z Hermanem upadnie?

Koniec „Centrum Ruchu” w nowych odcinkach „Barw szczęścia”?

Nadchodzące epizody „Barw szczęścia” mogą przynieść bolesny finał wspólnego interesu Malwiny i Hermana. Warto przypomnieć, że już w poprzedniej serii małżeństwo borykało się z poważnymi trudnościami finansowymi, a ich przedsięwzięcie nie generowało zysków. Brakowało chętnych na usługi, choć wcześniej, gdy właścicielem fitness klubu była Regina (Kamila Kamińska), klienci chętnie korzystali z masaży Kolskiego.

Przekształcenie lokalu specjalnie pod kątem masaży nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. Niewykluczone więc, że po letniej przerwie w „Barwach szczęścia” para podejmie decyzję o zamknięciu biznesu, a to zmusi Malwinę do poszukiwania zatrudnienia na starych śmieciach.

Malwina spotyka się z Natalią, Klemensem i Asią w „Barwach szczęścia”

Aktorka Anna Gzyra-Augustynowicz opublikowała niedawno na swoim Instagramie fotografię z planu „Barw szczęścia”. Na wspólnym zdjęciu widać ją w towarzystwie Marii Dejmek, Sebastiana Perdka oraz Joanny Gleń, co zwiastuje powrót do pracy nad nowymi odcinkami po wakacjach.

Kadr przedstawia stary skład kancelarii Natalii, znany z czasów, zanim Malwina zdecydowała się na odejście. Może to sugerować, że w powakacyjnych epizodach „Barw szczęścia” Brodzińska ponownie dołączy do zespołu, a zgrana ekipa znów zacznie działać razem.

Dlaczego Brodzińska znowu pojawi się w kancelarii Zwoleńskiej?

Istnieje jednak prawdopodobieństwo, że obecność Malwiny w kancelarii będzie tylko epizodyczna. Na udostępnionym zdjęciu widać puste kieliszki po winie oraz pudełka z jedzeniem, co sugeruje, że zespół świętował pomyślne zakończenie jakiejś sprawy. Ponieważ Brodzińska była wcześniej ważnym ogniwem zespołu, Natalia i Klemens mogli zaprosić ją do wspólnego celebrowania sukcesu.

Z drugiej strony, to samo zdjęcie może być dowodem na to, że prawnicy razem z sekretarką urządzili przyjęcie powitalne dla powracającej Malwiny, chcąc podnieść ją na duchu. Możliwych scenariuszy jest kilka, a na rozwiązanie tej zagadki widzowie będą musieli poczekać do premiery nowych odcinków po wakacjach.