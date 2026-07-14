Urodziny Lamine'a Yamala przed półfinałem mundialu. Wyjątkowe nagranie trafiło do sieci!

W poniedziałek 13 lipca 2026 roku Lamine Yamal oficjalnie skończył 19 lat.

Hiszpańska kadra zorganizowała mu z tej okazji uroczystość, a drugim solenizantem był 23-letni Victor Munoz.

Film ukazujący radosne chwile w obozie Hiszpanów dzień przed meczem z Francją stał się hitem sieci.

MŚ 2026. Urodziny Lamine Yamala i Victora Munoza przed półfinałem z Francją

W mediach społecznościowych pojawił się oficjalny materiał wideo opublikowany przez hiszpańską federację. Na nagraniu widać całą kadrę oraz sztab trenerski podczas radosnego świętowania. Głównym bohaterem był obchodzący 19. urodziny Lamine Yamal, ale towarzyszył mu urodzony 13 lipca 2003 roku Victor Munoz. Koledzy z szatni gorąco oklaskiwali obu graczy w momencie zdmuchiwania świeczek na tortach. Takie uroczystości na stałe wpisały się już w turniejową codzienność piłkarskich drużyn, także podczas największych imprez.

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"Chcemy tu być aż do 19 lipca"

- właśnie takie słowa wypowiedzieli obaj piłkarze podczas krótkich przemówień skierowanych do reszty hiszpańskiego zespołu. Dla Yamala to wyjątkowo magiczna data. Gracz właśnie osiągnął dziewiętnasty rok życia, biega po boiskach z numerem "19" na koszulce, a 19 lipca jego Hiszpania może wystąpić w wielkim finale mundialu. Najpierw jednak musi pokonać francuską ekipę.

Eksperci podkreślają, że takie drobne gesty budują wspaniałą atmosferę w grupie kierowanej przez Luisa de la Fuente i pomagają utrzymać doskonałą chemię przed decydującymi spotkaniami. Młody piłkarz mógł też liczyć na miłe słowa płynące od bliskich. Influencerka Ines Garcia, z którą Yamal jest związany, opublikowała na swoim profilu w serwisie Instagram urocze zdjęcie z życzeniami. Pod fotografią znalazł się krótki podpis „Feliz dia! Te quiero” (czyli „Wszystkiego najlepszego! Kocham cię”), co natychmiast wychwyciły zagraniczne portale. Poniżej znajduje się wspomniany film z uroczystości przygotowanej dla Yamala i Munoza.

“Queremos estar aquí hasta el día 19”Lamine Yamal y Víctor Muñoz celebran su cumple rodeados de todos sus compañeros y con una tarta que tiene pintón.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/gbjuMg2CHQ— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 13, 2026