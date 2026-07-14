Odzyskane Porsche w Lubinie. Policjanci zatrzymali 28-letniego pasera

Policjanci z Lubina odnaleźli skradzione Porsche

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego z Komendy Powiatowej Policji w Lubinie, zajmujący się zwalczaniem przestępczości samochodowej, podjęli działania niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia o kradzieży. W wyniku prowadzonych czynności operacyjnych mundurowi ustalili lokalizację kryjówki, w której znajdowało się luksusowe auto. Odnaleziony samochód marki Porsche ma wartość rynkową szacowaną na kwotę przekraczającą 200 000 zł. Pojazd, który został wcześniej skradziony na terenie Włoch, został zabezpieczony przez śledczych w nienaruszonym stanie.

Zatrzymanie 28-letniego mieszkańca Lubina pod zarzutem paserstwa

Dzień po odnalezieniu i zabezpieczeniu luksusowego samochodu funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę mającego związek z tą sprawą. Podejrzany to 28-letni mieszkaniec Lubina, który trafił do policyjnej celi. Mężczyzna usłyszał już zarzut dotyczący paserstwa. Obecnie śledczy wciąż pracują nad tą sprawą i sprawdzają wszystkie okoliczności zdarzenia. Policja nie wyklucza, że zgromadzony w tej sprawie materiał dowodowy pozwoli w przyszłości na przedstawienie zatrzymanemu kolejnych zarzutów.

Źródło: Policja.pl