Na Wspólnej. Ula pozna prawdziwą tożsamość Janusza! Krystyna w szoku

Ula odkryje, kim jest adorator Krystyny

W 4255. odcinku „Na Wspólnej” Krystyna zda sobie sprawę, że starszy mężczyzna w szpitalu nie jest Januszem z forum jazzowego. Juliusz (w tej roli Daniel Olbrychski) uświadomi jej, że padła ofiarą pomyłki, choć nie zdradzi własnego udziału w tej intrydze. Agier poprosi Ulę o natychmiastowe usunięcie konta z aplikacji. Jednak Hofferówna postanowi działać za plecami pani profesor i sprawdzić, kto tak naprawdę pisał z Krystyną.

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Zaskakująca odpowiedź. Wojtek Szulc uwikłany w intrygę

Hofferówna wyśle wiadomość z konta Krystyny, a odpowiedź przyjdzie od samego Wojtka (Wojciech Błach)! Szulc, przeglądając laptopa ojca, natrafi na aplikację randkową i odkryje, że to Juliusz podawał się za tajemniczego Janusza. To właśnie ojciec Szulca cały czas prowadził korespondencję z Agier, która nie miała pojęcia, z kim w rzeczywistości wymienia wiadomości. Mimo, że Kwiatkowski stawi się na umówionym spotkaniu, Krystyna nie rozpozna w nim swojego wirtualnego adoratora.

Czy Krystyna dowie się prawdy o Juliuszu?

Wcześniejsze spotkania Agier i Juliusza kończyły się niepowodzeniami, dlatego Krystyna nawet nie podejrzewała, że to on może być Januszem z forum. Sytuacja ulegnie zmianie po wizycie w szpitalu, kiedy to profesor dowie się, że Juliusz stanął w obronie Andżeli (Joanna Opozda) przed bandytami. W 4255. odcinku „Na Wspólnej” okaże się, czy Ula wyjawi matce Łucji prawdę o tożsamości Janusza. Czy Krystyna odkryje, że to Juliusz cały czas się z nią kontaktował? Odpowiedzi przyniosą kolejne epizody serialu.