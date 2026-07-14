Na Wspólnej. Ula pozna prawdziwą tożsamość Janusza! Krystyna w szoku

Sylwia Fiutkowska
Sylwia Fiutkowska
2026-07-14 14:15

W 4255. odcinku serialu „Na Wspólnej” widzowie będą świadkami zaskakującego odkrycia. Ula (Julia Jurek) postanowi na własną rękę sprawdzić, kim naprawdę jest tajemniczy Janusz, z którym pisała Krystyna (Małgorzata Knothe). Mimo że matka Łucji (Magdalena Kaczmarek) poprosi o usunięcie konta w aplikacji randkowej, córka Kamila (Kazimierz Mazur) zdecyduje się na odważny krok. Gdy wyśle wiadomość do adoratora, otrzyma odpowiedź, która zwali ją z nóg. Okazuje się, że za Januszem kryje się ktoś, kogo kompletnie się nie spodziewała.

Ula, pielęgniarz i Krystyna przy łóżku chorego. O tajemnicy Janusza z Na Wspólnej przeczytasz na Eska.
Autor: TVN/TOMASZ URBANEK/ Materiały prasowe x-news Na Wspólnej. Ula pozna prawdziwą tożsamość Janusza! Krystyna w szoku

Ula odkryje, kim jest adorator Krystyny

W 4255. odcinku „Na Wspólnej” Krystyna zda sobie sprawę, że starszy mężczyzna w szpitalu nie jest Januszem z forum jazzowego. Juliusz (w tej roli Daniel Olbrychski) uświadomi jej, że padła ofiarą pomyłki, choć nie zdradzi własnego udziału w tej intrydze. Agier poprosi Ulę o natychmiastowe usunięcie konta z aplikacji. Jednak Hofferówna postanowi działać za plecami pani profesor i sprawdzić, kto tak naprawdę pisał z Krystyną.

Na Wspólnej, odcinek 4255: Ula pozna prawdziwą tożsamość Janusza! To z nim tak naprawdę umówi się Agier - ZDJĘCIA
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Zaskakująca odpowiedź. Wojtek Szulc uwikłany w intrygę

Hofferówna wyśle wiadomość z konta Krystyny, a odpowiedź przyjdzie od samego Wojtka (Wojciech Błach)! Szulc, przeglądając laptopa ojca, natrafi na aplikację randkową i odkryje, że to Juliusz podawał się za tajemniczego Janusza. To właśnie ojciec Szulca cały czas prowadził korespondencję z Agier, która nie miała pojęcia, z kim w rzeczywistości wymienia wiadomości. Mimo, że Kwiatkowski stawi się na umówionym spotkaniu, Krystyna nie rozpozna w nim swojego wirtualnego adoratora.

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Czy Krystyna dowie się prawdy o Juliuszu?

Wcześniejsze spotkania Agier i Juliusza kończyły się niepowodzeniami, dlatego Krystyna nawet nie podejrzewała, że to on może być Januszem z forum. Sytuacja ulegnie zmianie po wizycie w szpitalu, kiedy to profesor dowie się, że Juliusz stanął w obronie Andżeli (Joanna Opozda) przed bandytami. W 4255. odcinku „Na Wspólnej” okaże się, czy Ula wyjawi matce Łucji prawdę o tożsamości Janusza. Czy Krystyna odkryje, że to Juliusz cały czas się z nią kontaktował? Odpowiedzi przyniosą kolejne epizody serialu.

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