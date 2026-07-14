Pobicie w Bytowie. Trzech mężczyzn w areszcie po śmierci 36-latka

Interwencja policji w centrum Bytowa

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło 9 lipca 2026 roku w centrum Bytowa. Grupa trzech mężczyzn w wieku 28, 30 i 37 lat pobiła 36-latka oraz 44-letnią kobietę. W wyniku odniesionych obrażeń poszkodowany mężczyzna trafił do szpitala. Policjanci natychmiast rozpoczęli wyjaśnianie okoliczności zajścia, a na miejscu pracował technik kryminalistyki, który wykonał oględziny i zabezpieczył ślady. Śledczy przesłuchali również świadków, co pozwoliło na szybkie ustalenie tożsamości napastników i ich zatrzymanie.

Zarzuty prokuratorskie i śmierć poszkodowanego

Zatrzymani mężczyźni zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie przedstawiono im zarzuty udziału w pobiciu, którego następstwem jest ciężki uszczerbek na zdrowiu. Sytuacja stała się poważniejsza w sobotni wieczór, 11 lipca 2026 roku, gdy pobity 36-latek zmarł w szpitalu. Funkcjonariusze z Bytowa pod nadzorem prokuratora wciąż badają szczegółowe okoliczności tego zdarzenia. Obecnie śledczy czekają na wyniki zleconej sekcji zwłok, które będą miały decydujący wpływ na dalszy przebieg postępowania.

Możliwa zmiana kwalifikacji czynu i surowa kara

Po przeprowadzeniu sekcji zwłok kwalifikacja prawna czynu najprawdopodobniej zostanie zmieniona na udział w pobiciu, którego następstwem jest śmierć człowieka. Za takie przestępstwo sprawcom grozi kara od 2 do 15 lat pozbawienia wolności. Na ten moment sąd przychylił się do wniosku śledczych i zdecydował o zastosowaniu wobec trzech podejrzanych środka zapobiegawczego. Mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące.

Źródło: Policja.pl