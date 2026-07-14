Imię „Igor” zakazane w Polsce? Ta wersja budzi duże kontrowersje i może być ogromnym zaskoczeniem

Współczesny wybór imion dla dzieci wydaje się nieograniczony, jednak rodzice muszą liczyć się z tym, że Urząd Stanu Cywilnego ma określone wytyczne dotyczące akceptacji imion, mimo braku formalnej listy zakazanych propozycji.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami, imię nie powinno ośmieszać dziecka, być obraźliwe ani sugerować płci przeciwnej, choć w praktyce zdarzają się zaskakujące wyjątki, które mimo wszystko pojawiają się w oficjalnych rejestrach.

Jednym z najbardziej nietypowych przykładów jest imię tradycyjnie kojarzone wyłącznie z jedną płcią, które zostało oficjalnie nadane osobie płci przeciwnej, co budzi kontrowersje i dyskusje dotyczące interpretacji przepisów.

Sytuacja ta pokazuje, że wiele zależy od indywidualnej interpretacji przepisów przez kierowników Urzędów Stanu Cywilnego, co prowadzi do niejednolitości w stosowaniu prawa i wywołuje pytania o granice swobody wyboru rodziców wobec obowiązujących regulacji.

Zgodnie z wytycznymi, imię nie powinno ośmieszać dziecka, być obraźliwe ani wskazywać na płeć przeciwną. W praktyce jednak zdarzają się wyjątki, które potrafią zaskoczyć nawet osoby dobrze znające obowiązujące przepisy. Okazuje się bowiem, że niektóre imiona, które teoretycznie mogłyby zostać zakwestionowane, mimo wszystko pojawiają się w oficjalnych rejestrach.

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Imiona niezalecane w Polsce

Jednym z najbardziej nietypowych przykładów jest imię kojarzone w Polsce niemal wyłącznie z mężczyznami. W teorii jego nadanie dziewczynce mogłoby zostać zakwestionowane właśnie ze względu na jednoznaczne skojarzenie z płcią męską. Mimo to państwowe statystyki pokazują, że taki przypadek rzeczywiście miał miejsce.

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Imię Igor dla kobiety

Chodzi o Igor jako imię żeńskie. Według rządowego zestawienia imion nadanych osobom posiadającym numer PESEL do 20 stycznia 2026 roku, w Polsce żyje 6 kobiet o imieniu Igor. To jedna z największych ciekawostek w całym rejestrze i przykład, który od lat wywołuje dyskusje. Sytuacja budzi kontrowersje, ponieważ Rada Języka Polskiego w swoich zaleceniach wskazuje, że imiona powinny jednoznacznie wskazywać płeć dziecka. Właśnie dlatego żeński Igor często pojawia się w zestawieniach imion określanych jako zakazane, choć w rzeczywistości nie istnieje formalny wykaz imion, których nie wolno nadawać.

Eksperci zwracają uwagę, że wiele zależy od interpretacji przepisów przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. To oznacza, że podobny wniosek w jednym urzędzie może zostać zaakceptowany, a w innym odrzucony. Taka praktyka od lat budzi pytania o jednolite stosowanie prawa.

Historia żeńskiego imienia Igor pokazuje, że polski system nadawania imion potrafi zaskakiwać. Choć większość rodziców wybiera tradycyjne lub modne propozycje, zdarzają się przypadki, które przeczą powszechnym zasadom i wywołują gorące dyskusje na temat tego, gdzie kończy się swoboda wyboru, a zaczynają obowiązujące przepisy.

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