Zakończono zdjęcia na planie "The Office 6"! Wiadomo, kiedy premiera nowych odcinków

Przez ostatnie lata THE OFFICE PL wyrósł na jeden z najchętniej oglądanych polskich seriali komediowych, a pracownicy Kropliczanki udowodnili, że największe absurdy dzieją się nie tylko przy ekspresie do kawy. Szósty sezon jeszcze mocniej wychodzi poza biuro i zagląda tam, gdzie codzienność pisze najlepsze – i najdziwniejsze – scenariusze.

Jak nie przesadzić z żartami? Rozmawiamy ze scenarzystą “The Office PL”

Wszystko już było? No jednak nie. Kryzys męskości, wyścig po władzę, nowe postaci, a w pomiędzy tym wszystkim codzienne spięcia i trudności naszych bohaterów. Polska w soczewce, dramat w komedii i Darek Wasiak na życiowym zakręcie. Mam nadzieję, że nasze emocje z pracy nad serialem przeniosą się na ekran. Bo były wyjątkowo silne - Maciej Bochniak, reżyser.

Nowe odcinki to jeszcze więcej celnych obserwacji, niezręcznych sytuacji i bohaterów próbujących zachować powagę w rzeczywistości, która uparcie odmawia współpracy. A wszystko to już wkrótce – tylko w serwisie streamingowym CANAL+.

Zakończyliśmy zdjęcia do kolejnego sezonu serialu, który na stałe wpisał się w krajobraz polskich produkcji komediowych. Ogromnie cieszy nas, że serial nie tylko konsekwentnie się rozwija, ale przede wszystkim wciąż znajduje drogę do widzów, którzy pokochali jego bohaterów za autentyczność, niedoskonałości i poczucie humoru. W nowych odcinkach nie zabraknie emocji, zaskoczeń i charakterystycznej dla THE OFFICE PL satyry, która z przymrużeniem oka pokazuje naszą polską rzeczywistość - Adriana Sławińska, dyrektorka ds. Programowych CANAL+ Polska.

Za szósty sezon THE OFFICE PL odpowiada zespół: Maciej Bochniak (reżyser) oraz scenarzyści – Mateusz Zimnowodzki i Jakub Rużyłło pod przewodnictwem Łukasza Sychowicza. W głównych rolach ponownie zobaczymy Piotra Polaka, Vanessę Aleksander, Adama Woronowicza, Kornelię Strzelecką, Rafała Kowalskiego, Adama Bobika, Monikę Kulczyk, Mateusza Króla, Monikę Obarę, Marcina Pempusia, Jana Sobolewskiego, Karola Dziubę i Milenę Lisiecką. Producentem serialu jest Jake Vision DGA Studio, producentką kreatywną Dorota Kośmicka, a producentem wykonawczym Jan Kępiński. Producentką ze strony CANAL+ Polska jest Agnieszka Ptaszyńska-Bochniak.

Nowe odcinki już jesienią!