Nielegalny hazard w Siedlcach. Służby przejęły 31 automatów do gier

Wspólna akcja policji i służb celno-skarbowych w Siedlcach

W czwartek, 2 lipca 2026 roku, funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Korupcją i Przestępczością Ekonomiczną Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach podjęli wspólne działania z przedstawicielami Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie. Celem mundurowych było zwalczanie procederu organizowania nielegalnych gier hazardowych. Realizując wytyczne Prokuratury Rejonowej w Siedlcach, funkcjonariusze sprawdzili trzy lokale na terenie miasta. W przypadku dwóch z tych miejsc konieczne było zastosowanie wejścia siłowego, aby dostać się do środka i przeprowadzić niezbędne czynności.

Zabezpieczone automaty i wysoka wartość mienia

Podczas przeszukań policjanci i funkcjonariusze skarbowi odnaleźli łącznie 31 automatów, które były wykorzystywane do prowadzenia nielegalnych gier. Na miejscu wykonano czynności procesowe z udziałem pracowników przebywających w kontrolowanych punktach. Jedna osoba usłyszała zarzut w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia przestępstwa. Oprócz urządzeń zabezpieczono również gotówkę w kwocie ponad 13 000 zł na poczet przyszłych kar. Całkowita wartość przejętego mienia, obejmująca maszyny oraz pieniądze, wynosi więcej niż 385 000 zł.

Surowe kary za organizowanie nielegalnych gier hazardowych

Służby przypominają, że posiadanie nielegalnych automatów w lokalach handlowych, usługowych lub gastronomicznych wiąże się z dotkliwymi konsekwencjami finansowymi. Kara administracyjna może wynieść 100 000 zł od każdego zabezpieczonego urządzenia. Dodatkowo organizowanie gier hazardowych wbrew przepisom jest zagrożone karą pozbawienia wolności do 3 lat. Odpowiedzialność karno-skarbowa dotyczy nie tylko właścicieli placówek, ale także osób zajmujących się obsługą automatów. Prawo przewiduje również przepadek maszyn oraz wszystkich zysków uzyskanych z przestępczej działalności.

Źródło: Policja.pl