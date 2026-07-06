Serial "PROUD" budzi podziw, ale i kontrowersje. Najsłabiej oceniają go Polacy [RECENZJA]

"Proud" to pierwszy od dekady polski serial, który zakwalifikował się do konkursu głównego jednego z najważniejszych festiwali poświęconych serialom - Series Mania. Tego samego, na którym przed laty debiutowała osławiona "Sukcesja". Z Francji ekipa wróciła z aż dwiema statuetkami, dla najlepszego serialu oraz najlepszej kreacji aktorskiej w wykonaniu Ignacego Lissa. Polską produkcję docenili nie tylko członkowie jury, ale też (a może przede wszystkim) międzynarodowa społeczność festiwalowa.

Autor: HBO Max/ Materiały prasowe