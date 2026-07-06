4-latek w Ustrzykach Dolnych. Samotnie spacerował ulicą wcześnie rano

Interwencja policji na ulicy Fabrycznej w Ustrzykach Dolnych

5 lipca 2026 roku przed godziną 7:00 rano ustrzyccy funkcjonariusze podczas patrolowania ulicy Fabrycznej zauważyli małe dziecko. Chłopiec poruszał się chodnikiem bez żadnego opiekuna, co wzbudziło niepokój mundurowych. Dziecko miało na sobie ubranie, które nie pasowało do aktualnej pogody, a na plecach niosło plecak. Policjanci zdecydowali o natychmiastowym zatrzymaniu się, aby zweryfikować, czy kilkulatek nie potrzebuje pomocy.

4-latek wskazał funkcjonariuszom drogę do domu

W pierwszej chwili 4-letni chłopiec był wycofany i nie wykazywał chęci do rozmowy z napotkanymi funkcjonariuszami. Mundurowi starali się zdobyć jego zaufanie, wykazując się przy tym spokojem oraz cierpliwością. Ich postawa przyniosła rezultat, ponieważ dziecko ostatecznie wskazało kierunek, w którym mieszka jego mama. Funkcjonariusze ustalili konkretną miejscowość i dotarli pod wskazany adres, gdzie zastali kobietę.

Dziecko samodzielnie wyszło z mieszkania rodziny

W trakcie rozmowy z matką ustalono, że chłopiec poprzedniego wieczoru przebywał u swojej cioci w Ustrzykach Dolnych, gdzie bawił się z kuzynostwem i tam nocował. Policjanci zweryfikowali te informacje i potwierdzili przebieg zdarzeń. Jak się okazało, 4-latek wykorzystał klucz pozostawiony w drzwiach, otworzył je i nad ranem samodzielnie wyszedł na zewnątrz. Na szczęście dzięki szybkiej reakcji policjantów dziecku nic się nie stało i 4-latek cały i zdrowy wrócił do mamy.

Apel policji o właściwe zabezpieczenie pomieszczeń

Służby apelują do wszystkich opiekunów o zachowanie szczególnej ostrożności oraz odpowiednie zabezpieczanie miejsc, w których przebywają małe dzieci. Funkcjonariusze podkreślają, że chwila nieuwagi może prowadzić do sytuacji, które zagrażają zdrowiu lub życiu najmłodszych. W takich przypadkach czujność otoczenia oraz szybka reakcja mogą mieć kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa podopiecznych.

Źródło: Policja.pl