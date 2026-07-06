"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 432

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W ostatnim czasie w serialu "La Promesa - pałac tajemnic" działo się naprawdę sporo, a Cruz zaczęła poważnie obawiać się o rodzinną reputację przez rzekomy romans Manuela z Blanką. Atmosfera w posiadłości pozostawała gęsta, ponieważ stan małego Dieguita wcale się nie poprawiał, natomiast Catalina biła się z myślami w kwestii oddania firmy w ręce Lorenza. Bohaterka drżała o los kobiet pracujących przy wyrobie dżemów, jednak mogła liczyć na wsparcie Pelayo, który zdecydował się na dość radykalny krok. Tymczasem Santos nie marnował czasu na rzetelne obowiązki, zamiast tego flirtował z pokojówkami i bez oporów krytykował całą organizację pracy. Nie zabrakło też rodzinnych złośliwości, bo Martina przy każdej okazji wypominała własnej matce jej kontrowersyjną relację z Ayalą. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku?
"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 432 - streszczenie
Markiz dowiaduje się o tym, że Pelayo zajmował się przemytem broni bez jego wiedzy i zgody. Właściciel posiadłości nie zamierza tolerować takiego zachowania i planuje natychmiast usunąć mężczyznę z pałacu. Catalina nie zgadza się z tą decyzją i staje po stronie narzeczonego, mimo że grozi to poważnym konfliktem z ojcem. W tym samym czasie Simona bardzo niepokoi się o stan zdrowia swojej córki, która doświadcza kolejnego napadu duszności. Kucharka podejrzewa, że problemy mają podłoże nerwowe i stara się odnaleźć ich prawdziwe źródło. Maria natomiast bije się z myślami w związku z nową ofertą pracy, bojąc się, że wyjazd z rezydencji zniszczy jej relację z ukochanym przed planowanym ślubem. Lope stanowczo zabrania Santosowi kontaktów z Verą, a nowy lokaj musi przyjąć bardzo ostrą reprymendę. Blanca rozmawia z Manuelem i namawia go, by w końcu przestał walczyć z własnymi uczuciami do Jany.
"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 432 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Losy mieszkańców hiszpańskiej posiadłości przyciągają przed ekrany osoby zainteresowane dawnymi obyczajami i dworskimi intrygami. Aby poznać dalszy ciąg relacji między rodziną Luján a ich służbą, warto zapisać sobie datę najbliższej premiery w kalendarzu. Produkcja jest regularnie pokazywana na antenie telewizji publicznej, co pozwala na bieżąco śledzić losy głównych bohaterów. Odcinek 432 zostanie wyemitowany 14 lipca 2026 roku na kanale TVP2 o godzinie 15:00.
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"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada
Jeśli lubicie opowieści o wielkiej miłości, która musi mierzyć się z różnicami klasowymi i mrocznymi sekretami z przeszłości, ten serial jest właśnie dla was. Cała historia zaczęła się od przyjazdu Jany, która pod przykrywką pracy służącej chce odnaleźć prawdę o swojej zamordowanej matce. Z czasem jednak jej plan zemsty skomplikował się przez niespodziewane uczucie do syna markiza, co postawiło ją w bardzo trudnym położeniu. W rezydencji ciągle dochodzi do nowych skandali, zbrodni i walki o majątek, a życie służby jest równie barwne, co ich chlebodawców. W serialu występują m.in.:
- Ana Garcés (jako Jana Expósito)
- Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
- Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
- Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
- María Castro (jako Pía Adarre)
- Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
- Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
- Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
- Teresa Quintero (jako Candela García)
- Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
- Paula Losada (jako Jimena)
- Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
- Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
- Marga Martínez (jako Petra Arcos)
- Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
- Sara Molina (jako María Fernández)
- Laura Simón (jako Lola Montoro)
- Rafa de Vera (jako Conrado Funes)