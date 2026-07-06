"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 432

W ostatnim czasie w serialu "La Promesa - pałac tajemnic" działo się naprawdę sporo, a Cruz zaczęła poważnie obawiać się o rodzinną reputację przez rzekomy romans Manuela z Blanką. Atmosfera w posiadłości pozostawała gęsta, ponieważ stan małego Dieguita wcale się nie poprawiał, natomiast Catalina biła się z myślami w kwestii oddania firmy w ręce Lorenza. Bohaterka drżała o los kobiet pracujących przy wyrobie dżemów, jednak mogła liczyć na wsparcie Pelayo, który zdecydował się na dość radykalny krok. Tymczasem Santos nie marnował czasu na rzetelne obowiązki, zamiast tego flirtował z pokojówkami i bez oporów krytykował całą organizację pracy. Nie zabrakło też rodzinnych złośliwości, bo Martina przy każdej okazji wypominała własnej matce jej kontrowersyjną relację z Ayalą. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku?

Kalina jeszcze długo będzie mieszać w "Na Wspólnej"? Kasia Gałązka odsłania kulisy | WYWIAD ESKA

"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 432 - streszczenie

Markiz dowiaduje się o tym, że Pelayo zajmował się przemytem broni bez jego wiedzy i zgody. Właściciel posiadłości nie zamierza tolerować takiego zachowania i planuje natychmiast usunąć mężczyznę z pałacu. Catalina nie zgadza się z tą decyzją i staje po stronie narzeczonego, mimo że grozi to poważnym konfliktem z ojcem. W tym samym czasie Simona bardzo niepokoi się o stan zdrowia swojej córki, która doświadcza kolejnego napadu duszności. Kucharka podejrzewa, że problemy mają podłoże nerwowe i stara się odnaleźć ich prawdziwe źródło. Maria natomiast bije się z myślami w związku z nową ofertą pracy, bojąc się, że wyjazd z rezydencji zniszczy jej relację z ukochanym przed planowanym ślubem. Lope stanowczo zabrania Santosowi kontaktów z Verą, a nowy lokaj musi przyjąć bardzo ostrą reprymendę. Blanca rozmawia z Manuelem i namawia go, by w końcu przestał walczyć z własnymi uczuciami do Jany.

"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 432 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Losy mieszkańców hiszpańskiej posiadłości przyciągają przed ekrany osoby zainteresowane dawnymi obyczajami i dworskimi intrygami. Aby poznać dalszy ciąg relacji między rodziną Luján a ich służbą, warto zapisać sobie datę najbliższej premiery w kalendarzu. Produkcja jest regularnie pokazywana na antenie telewizji publicznej, co pozwala na bieżąco śledzić losy głównych bohaterów. Odcinek 432 zostanie wyemitowany 14 lipca 2026 roku na kanale TVP2 o godzinie 15:00.

"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

Jeśli lubicie opowieści o wielkiej miłości, która musi mierzyć się z różnicami klasowymi i mrocznymi sekretami z przeszłości, ten serial jest właśnie dla was. Cała historia zaczęła się od przyjazdu Jany, która pod przykrywką pracy służącej chce odnaleźć prawdę o swojej zamordowanej matce. Z czasem jednak jej plan zemsty skomplikował się przez niespodziewane uczucie do syna markiza, co postawiło ją w bardzo trudnym położeniu. W rezydencji ciągle dochodzi do nowych skandali, zbrodni i walki o majątek, a życie służby jest równie barwne, co ich chlebodawców. W serialu występują m.in.:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)