Zrób ten domowy nawóz z popularnego owocu. Storczyk znów obsypie się kwiatami

Storczyki, choć piękne, często uchodzą za kapryśne.

Kluczem do obfitych kwiatów jest nie tylko właściwe nawadnianie, ale i regularne dostarczanie składników odżywczych, wspierających ich rozwój.

Odkryj zaskakujący domowy sposób z popularnego owocu, który zapewni twoim storczykom spektakularne kwitnienie i bujne pąki.

Storczyki najlepiej czują się w jasnym miejscu z rozproszonym światłem. Nie lubią ostrego słońca, które może powodować poparzenia liści, ani nadmiaru wody zalegającej w doniczce. Zdecydowanie lepiej znoszą krótkotrwałe przesuszenie niż przelanie, dlatego przed kolejnym podlewaniem warto upewnić się, że podłoże zdążyło lekko przeschnąć. Równie ważna jest odpowiednia wilgotność powietrza oraz przewiewne podłoże, które umożliwia korzeniom swobodny dostęp do tlenu. Aby storczyk regularnie wypuszczał nowe pędy kwiatowe, potrzebuje także systematycznego nawożenia. W sklepach ogrodniczych dostępnych jest wiele gotowych preparatów, jednak część miłośników roślin chętnie sięga również po domowe sposoby.

Jak uprawiać storczyki? Problemy, z którymi możesz się spotkać

Przygotuj ten domowy nawóz z jednego składnika, a twój storczyk obsypie się kwiatami

Jednym z nich jest nawóz przygotowany z pomidora, który może dostarczyć roślinie cennych składników mineralnych. Dojrzałe pomidory zawierają między innymi potas, fosfor, magnez oraz niewielkie ilości wapnia. Potas wspiera kwitnienie i ogólną kondycję rośliny, natomiast fosfor wpływa na rozwój systemu korzeniowego. Aby przygotować prosty domowy nawóz, wystarczy zmiksować niewielki kawałek dojrzałego pomidora z wodą, a następnie dokładnie przecedzić płyn przez gęste sitko lub gazę. Otrzymany roztwór należy dodatkowo rozcieńczyć wodą (w proporcjach 1 do 4 lub nawet 1 do 8) i stosować najlepiej raz na kilka tygodni. Dzięki temu do podłoża trafią składniki odżywcze, a jednocześnie nie pozostaną w nim większe fragmenty owocu, które mogłyby ulec rozkładowi.

Warto pamiętać, że domowe nawozy powinny być jedynie uzupełnieniem właściwej pielęgnacji, a nie jej podstawą. Zbyt częste stosowanie preparatów przygotowanych z produktów spożywczych może prowadzić do rozwoju pleśni lub przyciągać owady. Dlatego najlepiej używać ich z umiarem i obserwować reakcję rośliny.

Regularne podlewanie, odpowiednie stanowisko oraz rozsądne nawożenie sprawiają, że storczyki odwdzięczają się zdrowymi liśćmi i efektownym kwitnieniem.

10