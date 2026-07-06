Prosty sposób mojej sąsiadki na śnieżnobiałe firanki. Wystarczą 3 łyżki tego proszku

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-07-06 11:16

Zastanawiasz się, jak wybielić i odświeżyć firanki bez użycia silnych detergentów? Poznaj skuteczny sposób mojej sąsiadki. Wystarczy dodać do pralki kilka łyżek popularnego produktu, by cieszyć się śnieżnobiałym materiałem bez konieczności stosowania wybielacza. Ten prosty, domowy trik ułatwi życie każdej osobie dbającej o czystość.

Uśmiechnięta kobieta wiesza białą firankę w oknie. O sposobach na pranie firan przeczytasz na Eska.
Autor: Ольга Симонова/ Getty Images Podczas prania firanek, należy zwrócić uwagę na to, z czego są wykonane
  • Szare i pożółkłe firanki to powszechny problem, jednak istnieje genialna metoda, by przywrócić im dawną biel, omijając długotrwałe namaczanie.
  • Wystarczy sięgnąć po dwie łyżki łatwo dostępnego produktu i wrzucić je do pralki, by zapomnieć o nieestetycznym wyglądzie materiału.
  • Warto sprawdzić ten sprawdzony, babciny trik i dowiedzieć się, jak odpowiednio ustawić sprzęt, by zagwarantować tkaninom idealną świeżość i czystość przy każdym praniu.

Sprawdzony patent na wybielenie zszarzałych firanek w pralce

Pranie białych firan bywa niezwykle pracochłonne, co potwierdzi wiele osób dbających o dom. To właśnie jasne materiały najszybciej ulegają zabrudzeniom i tracą swój pierwotny, śnieżny odcień. Sekret tkwi w odpowiednim podejściu do prania w pralce automatycznej. Jedna z sąsiadek podzieliła się swoim niezawodnym sposobem na przywrócenie bieli bez wcześniejszego namaczania. Okazuje się, że dodanie 3 łyżek sody oczyszczonej bezpośrednio do bębna pralki, wraz ze standardowym detergentem, potrafi zdziałać cuda. Efekt to idealnie czyste i lśniące firany tuż po wyjęciu z urządzenia.

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Wybielanie firanek przy użyciu sody oczyszczonej

Soda oczyszczona od lat uchodzi za jeden z najskuteczniejszych środków do wybielania materiałów, doskonale sprawdzając się w przypadku firan. Działa ona łagodnie rozjaśniająco, stanowiąc znacznie bezpieczniejszą alternatywę dla agresywnych wybielaczy chemicznych. Ten niepozorny proszek świetnie radzi sobie z uporczywymi zabrudzeniami oraz tłustymi plamami, jednocześnie odświeżając tkaninę. Z tego względu zaleca się regularne dodawanie jej do prania jasnych tekstyliów.

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Pytanie 1 z 10
Domowym sposobem na elektryzowanie się firanek jest namoczanie ich w:

W czym skutecznie wyprać firanki, by odzyskały biel?

Najlepszym wyborem są zawsze dedykowane środki piorące, dostępne w większości drogerii. Skutecznie eliminują one żółte przebarwienia z białych tkanin i ułatwiają późniejsze prasowanie. Jeśli jednak zabraknie specjalistycznego proszku, z pomocą przychodzą stare, wypróbowane metody. Wystarczy wzbogacić zwykły proszek do prania odrobiną sody oczyszczonej lub zwykłej soli kuchennej. Taką mieszankę aplikujemy do dozownika i koniecznie ustawiamy cykl z przynajmniej podwójnym płukaniem, co zagwarantuje optymalny rezultat.

Zasady prania firan w pralce: temperatura, obroty i dobór programu

Aby uniknąć uszkodzeń, firanki należy prać w wodzie o temperaturze nieprzekraczającej 30 stopni Celsjusza. Taka temperatura jest w zupełności wystarczająca, by skutecznie usunąć zabrudzenia, a jednocześnie chroni strukturę delikatnego materiału. Niemniej istotne jest zredukowanie prędkości wirowania do minimum, co zapobiega zagnieceniom i ewentualnym zaciągnięciom. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem będzie wybór programu przeznaczonego do prania ręcznego lub delikatnego, który znajdziemy w panelu sterowania większości nowoczesnych pralek automatycznych.

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