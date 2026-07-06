"Panna młoda": streszczenie odcinka 144

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-07-06 8:57

W 144. odcinku serialu "Panna młoda" dochodzi do otwartego konfliktu, który może na zawsze zmienić relacje panujące w rezydencji. Mukadder podejmuje ryzykowną decyzję, starając się pomóc jednej z bliskich osób w zniknięciu z pola widzenia nieprzyjaciół. Jednocześnie na jaw wychodzą kłamstwa dotyczące rzekomego wyjazdu, co wywołuje gwałtowną reakcję u oszukanej Beyzy. Atmosfera między mężczyznami staje się na tyle gęsta, że kłótnie przenoszą się z wnętrz domów bezpośrednio na ulicę.

Ostatnie wydarzenia w serialu "Panna młoda" mocno namieszały w codzienności mieszkańców rezydencji, a atmosfera na miejscu stawała się z każdą chwilą coraz gęstsza. Mukadder zaczęła poważnie podejrzewać Beyzę o potajemne podtruwanie, co wywołało u niej ogromny lęk o własne zdrowie. W tym samym czasie Derya odwiedziła Cihana i doniosła mu, że Hancer pracuje jako sprzątaczka, co w jej mniemaniu przyniosło wstyd obu rodzinom. Sytuacja stała się jeszcze bardziej napięta, gdy nadszedł moment porodu Yoncy. Nusret zaprosił wtedy Mukadder, by kobieta mogła w końcu poznać swojego wnuczka. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?

Kalina jeszcze długo będzie mieszać w "Na Wspólnej"? Kasia Gałązka odsłania kulisy | WYWIAD ESKA

"Panna młoda" odc. 144 - streszczenie

W najnowszym odcinku Mukadder decyduje się na odważny krok i wspiera Yoncę w jej planach ucieczki. W tym samym czasie relacje między Cihanem a Melihem stają się wyjątkowo napięte, co prowadzi do otwartego konfliktu. Pod domem Cemila dochodzi do fizycznego starcia, które przyciąga uwagę otoczenia i zaostrza sytuację. Gülsüm, będąc świadkiem tych wydarzeń, natychmiast przekazuje wieści Beyzie. Kobieta wpada w furię, gdy orientuje się, że Cihan nie był z nią szczery w kwestii swojego wyjazdu. Dodatkowo nad Mukadder zawisa realne niebezpieczeństwo, ponieważ Nusret zaczyna jej grozić śmiercią.

"Panna młoda" odc. 144 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fani tureckich produkcji z pewnością nie chcą przegapić kolejnych zwrotów akcji w tej opowieści. Aby być na bieżąco z losami Hancer i Cihana, warto zarezerwować sobie czas późnym popołudniem. Telewizja Polska dba o regularną emisję nowych epizodów w dni powszednie, co pozwala systematycznie poznawać dalsze losy bohaterów. Najnowsze wydarzenia z życia mieszkańców rezydencji zostaną pokazane już niebawem. Odcinek 144 serialu "Panna młoda" zostanie wyemitowany 14 lipca 2026 roku na kanale TVP2 o godzinie 17:20.

Polecany artykuł:

"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 432

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

"Panna młoda" to wciągająca historia o młodej Hancer, która wychodzi za mąż za bogatego spadkobiercę, aby sfinansować leczenie swojego chorego brata. Początkowo zaaranżowany związek, zaplanowany przez matkę Cihana, z czasem przeradza się w szczere i głębokie uczucie, którego nikt się nie spodziewał. Bohaterowie muszą mierzyć się nie tylko z intrygami rodzinnymi, ale także z obecnością byłej żony mężczyzny pod tym samym dachem. Serial zdobył sympatię widzów dzięki ciekawym postaciom i dynamicznym wątkom, które rzucają nowe światło na trudne wybory życiowe. W serialu występują:

  • Talya Çelebi (jako Hançer)
  • Türkseve (jako Cihan)
  • Can Tarakçı (jako Cemil)
  • Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)
  • Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)
  • Elif Çapkin (jako Yonca)
  • Ceren Yuksekkaya (jako Derya)
  • Sidal Damar (jako Sinem)
  • Günes Ebrar Özgül (jako Mine)
  • Türker Kantar (jako Emir)
  • Çisel Kuskan (jako Beyza)
  • Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)
Zmartwiona Hancer w jasnoniebieskim hidżabie. O jej trudnych losach w serialu Panna młoda przeczytasz na Eska.
Galeria zdjęć 8
Panna młoda turecki serial
panna młoda