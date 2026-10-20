W "Felicita" zagrała z siostrą bliźniaczką. Anna Dereszowska dostrzegła w niej Annę Przybylską

Klementyna Karnkowska jako Oliwka. Jej rola w serialu "Felicità"

W produkcji "Felicità" Klementyna Karnkowska wciela się w postać Oliwki. Nastolatka jest w częstym konflikcie z matką Zośką, wykonującą zawód psychologa. Pomimo różnic w charakterach – dziewczyna stawia na emocje, a matka na chłodny rozsądek – łączy je nierozerwalna relacja. Sytuacja bohaterki komplikuje się, gdy odkrywa list od zmarłego ojca. Okazuje się, że za granicą mieszka jej sześcioletni przyrodni brat. Oliwka, pragnąc powiększyć rodzinę i zaspokoić własną ciekawość, postanawia nawiązać z nim kontakt. Równolegle w jej życiu pojawia się uczucie – pierwsza miłość.

Miesiąc bez siostry bliźniaczki. Klementyna Karnkowska o pobycie we Włoszech

Dla osiemnastolatki wyjazd na zagraniczny plan oznaczał pierwszą w życiu tak długą rozłąkę z siostrą bliźniaczką, Józią. Dziewczyny, będące bliźniaczkami dwujajowymi, na co dzień są niemal nierozłączne. Praca we Włoszech trwała miesiąc. Młoda gwiazda potraktowała ten czas jako pierwsze w życiu prawdziwe zderzenie z samotnością. Z perspektywy czasu ocenia jednak ten wyjazd jako bardzo pouczające i rozwijające doświadczenie.

Cieszę się, że pojechałam sama, bo dużo się o sobie dowiedziałam i stałam się bardziej samodzielna

– przyznała Klementyna w wywiadzie dla "Super Expressu".

Młoda aktorka dodała, że choć z siostrą zdarza im się intuicyjnie wyczuwać nawzajem gorsze momenty, to jednak nie zawsze tak to działa.

Niespodzianką dla widzów może być fakt, że Józefina również pojawiła się na planie "Felicità". Siostry zagrały przyjaciółki – Oliwkę i Alkę.

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Anna Dereszowska o młodej aktorce. Zobaczyła w niej Annę Przybylską

Podczas pracy nad serialem "Felicità" padły słowa, które głęboko poruszyły młodą aktorkę. Anna Dereszowska stwierdziła, że dostrzega w Klementynie Karnkowskiej podobieństwo do zmarłej przed laty Anny Przybylskiej. Zwróciła przy tym uwagę na autentyczność gry osiemnastolatki oraz jej charakterystyczne, wyraziste oczy. Karnkowska, rozmawiając z dziennikarzem "Super Expressu", nie ukrywała, że to porównanie wywołało u niej ogromną radość i poczucie wielkiej wdzięczności.

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