Renata wróci do "Feel Good". Dominika w kropce – zwolni Luizę w "Barwach szczęścia"?

Trudna decyzja Dominiki w „Barwach szczęścia”. Renata znów w „Feel Good”

W 3431. odcinku serialu „Barwy szczęścia” widzowie zobaczą, jak Renata, po kolejnym pobycie w ośrodku terapeutycznym, niespodziewanie zjawi się w „Feel Good”. Kobieta poprosi Dominikę o przywrócenie jej do pracy, choć – jak podaje portal swiatseriali.interia.pl – po raz kolejny nie dokończy terapii. Renata obieca, że nadal będzie się leczyć, a Dominika, znana ze swojego dobrego serca, zgodzi się na jej powrót. Decyzja ta wzbudzi ogromne obawy u Luizy, która w międzyczasie podjęła pracę w lokalu.

Sytuacja finansowa i organizacyjna lokalu stanie się dla Dominiki poważnym wyzwaniem. Z racji bycia właścicielką, to na jej barkach będzie spoczywało wypłacanie pensji, a prowadzenie tego biznesu będzie wiązało się ze sporymi kosztami.

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- Boję się, że tu nie ma miejsca dla trzech osób... - skomentuje Luiza nową sytuację w zespole, cytowana przez swiatseriali.interia.pl

- Cóż... dodatkowa wypłata, łatwo nie będzie... - przyzna szczerze zmartwiona Dominika.

Los Luizy w 3431. odcinku serialu w TVP2. Co zdecyduje Dominika?

Dominika zapewni jednak Luizę, że postara się za wszelką cenę utrzymać ją w zespole. Niestabilna sytuacja z Renatą sprawi, że szefowa nie będzie mogła w pełni polegać na powracającej wspólniczce, w przeciwieństwie do sumiennej Luizy.

- Ale spróbuję tak to poskładać, żeby się dało udźwignąć - zadeklaruje Dominika.

- Wyglądała na zdecydowaną, chyba serio planuje powrót... - zauważy Luiza.

- Tylko na jak długo? - zastanowi się na głos Bloch-Kowalska.

W tym samym momencie w lokalu ponownie pojawi się Renata. Zażąda ona udziału w zyskach firmy na starych zasadach. Dominika będzie zmuszona sprowadzić ją na ziemię i nakreślić nową, trudniejszą rzeczywistość finansową.

- Sytuacja się zmieniła... - zacznie szefowa, ale Renata szybko jej przerwie - Ale wciąż jestem współwłaścicielką firmy, nawet jeśli budynek należy tylko do ciebie?

- Jesteś. Ale musisz się przygotować na cyfry, które nie zachwycają. Po odliczeniu pensji Luizy i stałych opłat zostałoby nam dwóm jako wspólniczkom po jakieś trzy tysiące na głowę - poinformuje ją Dominika. Kwota ta wywoła u Renaty szok i oburzenie - W sklepie na kasie albo w innej knajpie zarobię więcej...

Nowe zasady w „Feel Good”. Odcinek 3431.

Bloch-Kowalska zaproponuje Renacie wyjście ze spółki, oferując odprawę w wysokości 50 tysięcy złotych. Kwota ta nie usatysfakcjonuje jednak Nowak, która nie będzie miała zamiaru rezygnować z udziałów w biznesie. Postanowi więc złagodzić swój ton.

- Ile? - zapyta zdziwiona, po czym doda - Nie chcę stąd odchodzić...

Dominika nie będzie planowała wyrzucać Renaty, ale postawi jeden twardy warunek. Mimo deklaracji poprawy, szefowa pozostanie bardzo ostrożna wobec swojej wspólniczki.

- Ale... potrzebuję wspólniczki. Działającej, aktywnej... - stwierdzi stanowczo Dominika.

- Wiem. Ja naprawdę chcę stanąć na nogi i odbudować moje życie - zarzeknie się Renata.

Sugerując również, że w razie przypływu gotówki chciałaby wykupić połowę lokalu i wrócić do dawnych układów. Dominika szybko ukróci te marzenia.

- Najpierw musiałabyś zadbać o swoje zdrowie, a nie rezygnować z terapii... Strasznie bym chciała powiedzieć, że zapominamy, odkreślamy grubą kreską, wracamy do tego, co było. Ale nie mogę - podsumuje bez złudzeń Bloch-Kowalska.

Data emisji 3431. odcinka serialu

Najnowszy, 3431. odcinek „Barw szczęścia” zostanie wyemitowany w piątek, 30 października 2026 r., o godz. 20.05 na antenie TVP2.