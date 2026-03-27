"Z Archiwum X" wraca w oparach skandalu. Komentarze są po prostu obrzydliwe

Gwoli wyjaśnienia - powstanie nowego serialu z uniwersum "Z Archiwum X" nie jest jeszcze niczym pewnym. Ryan Coogler (twórca oscarowych "Grzeszników" i "Czarnej Pantery") oraz showrunnerka Jennifer Yale pracują obecnie nad odcinkiem pilotażowym, od którego zależeć będzie, czy serwis Hulu zamówi pierwszy sezon. Poznaliśmy natomiast odtwórców głównych ról - są to Himesh Patel i Danielle Deadwyler - a także szczegóły fabularne. Casting, jak można się było spodziewać, wywołał spore kontrowersje.

"Najgorsze" castingi, które pokochali widzowie

"Z Archiwum X" - to oni zagrają w nowej wersji serialu. Internet zapłonął

Choć twórcy podkreślają, że Himesh Patel i Danielle Deadwyler nie grają nowych wersji bohaterów z oryginału, Foxa Muldera i Dany Scully, tylko zupełnie nowe postacie, wielu internautom nie spodobał się taki dobór obsady. Powód? Oczywiście rasizm i hejt na "woke propagandę", gdyż Patel i Deadwyler to osoby o kolorze skóry innym niż biały.

Himesh Patel will star alongside Danielle Deadwyler in Ryan Coogler's THE X-FILES reboot for Hulu. Two highly decorated but vastly different FBI agents form an unlikely bond when they are assigned to a long-shuttered division devoted to cases involving unexplained phenomena. pic.twitter.com/i7gwFSYGtk— Bloody Disgusting (@BDisgusting) March 26, 2026

Ah, czyli wymienianie białych aktorów na czarnoskórych wciąż trwa. Je*ać ten serial.

Z Archiwum WOKE

Teraz w każdym reboocie zastępują białych czarnymi, bo na nic bardziej oryginalnego nie potrafią wpaść - czytamy w komentarzach.

Na szczęście, o dziwo, znalazło się też wiele komentarzy chwalących nową obsadę i krytykujących krzykaczy i rasistów, którzy uważają, że świat się zawali, jeśli na ekranie będzie (wreszcie) więcej różnorodności. Teraz miejmy tylko nadzieję, że na darciu szat w komentarzach się skończy, a Himesh Patel i Danielle Deadwyler nie podzielą losu Paapy Essiedu z nowego "Harry'ego Pottera", którego fandom przywitał... groźbami karalnymi.

PRZECZYTAJ TEŻ: Złe wieści dla fanów "Harry'ego Pottera". Szef HBO potwierdził nasze obawy

"Z Archiwum X" - co wiemy o nowym serialu i kiedy odbędzie się premiera?

Jak już wspominałam, nowa wersja "Z Archiwum X" jest obecnie na wczesnym etapie produkcji i wszystko zależy od tego, czy odcinek pilotażowy zadowoli decydentów z Hulu. Jeśli będzie dobrze, serial może zadebiutować najwcześniej w drugiej połowie 2027 roku. Fabuła ma skupiać się na losach dwójki agentów, których różni wszystko, a łączy nowa praca - zostają bowiem przydzieleni do zakurzonego działu badającego nierozwiązane sprawy sprzed lat. Twórcy podkreślają, że zależy im na opowiedzeniu zupełnie nowej historii i wprowadzeniu do tego uniwersum nieco świeżej krwi, nie będzie to zatem reboot.

PRZECZYTAJ TEŻ: Zmieszali go z błotem, a i tak stał się hitem. Teraz zobaczymy kontynuację

"Z Archiwum X" - czy stara ekipa wróci w nowych odcinkach?

Scenariuszem i reżyserią zajmuje się Ryan Coogler, a funkcję showrunnerki pełni Jennifer Yale, mająca w dorobku pojedyncze odcinki "Legionu", "Outlandera" i "See" od Apple TV+. W gronie producentów nowego "Z Archiwum X" znalazł się Chris Carter, czyli twórca oryginału. Na obecną chwilę nie wiemy, czy Gillian Anderson i David Duchovny powrócą jako Scully i Mulder, ale zagraniczne media donoszą, że aktorzy są jak najbardziej na "tak".

Oryginalny serial "Z Archiwum X" emitowany był w latach 1993-2002, a następnie wrócił na dwa sezony w 2016 roku. Doczekał się łącznie 11 serii i dwóch filmów fabularnych. Pierwsze 9 sezonów obejrzycie w serwisie Disney+.