Barwy szczęścia, odcinek 3440: Cezary przeżyje szok na rozprawie sądowej. Nagle dowie się, że ma brata!

Broda pojawi się na procesie Rawiczów w 3440 odcinku "Barw szczęścia"

W 3440 odcinku serialu "Barwy szczęścia" w budynku sądu zjawią się Rawiczowa oraz Walczewska (Małgorzata Puzio). Obie kobiety, podobnie jak sam Cezary, będą odpowiadały przed wymiarem sprawiedliwości za planowanie zabójstwa Zastoi-Modelskiego. Jak informuje portal swiatseriali.interia.pl, tuż przed rozpoczęciem posiedzenia Józefina nie będzie potrafiła opanować silnych nerwów. Próby uspokojenia jej przez Teresę spełzną na niczym, zwłaszcza w momencie, gdy na korytarzu pojawi się także Broda.

- „Spokojnie, teraz od pani nie zależy już nic. Wszystko w rękach sądu” - spróbuje pocieszyć ją Teresa.

- „A co tu robisz?” - spyta Kajetana.

- „Jak to co? Przeciwko złu staniemy razem jednym, zwartym frontem, jak prawdziwa rodzina” - zapowie jej bojowo Broda.

Niedługo potem w 3440 odcinku "Barw szczęścia" wszyscy uczestnicy postępowania wejdą na salę rozpraw, a Józefina zajmie miejsce tuż obok syna. Seniorka złapie Cezarego za dłoń i razem z nim wysłucha mowy oskarżyciela, przyjmując ze zrozumieniem argumenty prokuratora, co uczyni również Walczewska. Kiedy jednak sąd zwróci się bezpośrednio do młodego Rawicza, niespodziewanie wtrąci się Broda, wywołując na sali ogromne poruszenie.

- „Pan Cezary Rawicz?” - spyta sędzia.

- „Trzymaj się, stary. Jesteśmy z tobą” - wypali Broda.

- „Przepraszam, kim pan jest?” - zdziwi się sędzia.

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Kajetan wyzna w 3440 odcinku "Barw szczęścia", że jest bratem Cezarego

W tym momencie w 3440 odcinku "Barw szczęścia" Kajetan podniesie się z miejsca i publicznie ogłosi, że jest bratem oskarżonego mężczyzny, po czym spojrzy na Cezarego i pokaże mu zaciśnięte kciuki na znak wsparcia.

- „Rozumiem pana emocje, ale proszę trzymać je na wodzy, bo będę musiał wyprosić pana z sali” - uświadomi go sędzia.

Interwencja Kajetana w 3440 odcinku "Barw szczęścia" w żaden sposób nie uchroni jednak Rawiczów przed konsekwencjami prawnymi, ponieważ sąd uzna całą trójkę, w tym Walczewską, za winnych zarzucanych im czynów. Sędzia odstąpi wprawdzie od wymierzenia kary obu seniorkom, ale Cezary zostanie skazany na trzy lata więzienia.

- „W przypadku Józefiny Rawicz i Teresy Walczewskiej sąd odstępuje od wymierzenia kary, a Cezarego Rawicza skazuje na karę trzech lat pozbawienia wolności” - odczyta sędzia, zaznaczając od razu, że ogłoszony wyrok nie jest jeszcze prawomocny.

Wyznanie Brody zszokuje Cezarego i wścieknie Józefinę w 3440 odcinku "Barw szczęścia"

Bezpośrednio po ogłoszeniu decyzji sądu w 3440 odcinku "Barw szczęścia" załamana Józefina zaleje się łzami i zacznie przepraszać syna, mając pełną świadomość, że to z jej winy mężczyzna trafi za kratki. Wówczas do akcji znów wkroczy Kajetan, próbując dodać skazanemu otuchy. Jego zachowanie zszokuje Cezarego znacznie bardziej niż sam wyrok, gdyż Rawicz kompletnie nie zrozumie intencji Brody.

- „Synku, przepraszam, to wszystko przeze mnie” - wyzna Józefina.

- „Brat, nic się nie martw, wytrzymasz” - krzyknie Broda, a kiedy zdezorientowany Rawicz zapyta matkę, z jakiego powodu cukiernik z Restobaru "SezoNovego" tytułuje go swoim bratem, Kajetan szybko dorzuci: - „Bo jestem!”.

- „Wszystko ci wyjaśnię na widzeniu” - obieca synowi seniorka.

- „Czarek, ja też postaram się wpaść. Nie zostawię cię, stary... Trzymaj się tam mocno” - rzuci na pożegnanie Kajetan, czym jeszcze bardziej wyprowadzi Józefinę z równowagi.

- „Miałeś szansę milczeć, ale nie skorzystałeś z tej okazji...” - wytknie pasierbowi macocha.

- „Bo jestem człowiekiem czynu i czuję sercem. A za rodzinę dałbym się pokroić” - odpowie jej szczerze Broda.

- „Człowieku, już ci to mówiłam: my nie jesteśmy żadną rodziną” - utnie stanowczo Józefina.

Kiedy oglądać 3440 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2?

Telewizyjna premiera 3440 odcinka serialu "Barwy szczęścia" odbędzie się w piątek, 13 listopada 2026 roku, o godzinie 20.05 na antenie stacji TVP2.