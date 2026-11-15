Barwy szczęścia, odcinek 3457: Karolina zagrozi Brunowi rozwodem i ukradnie mu ważnego klienta

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-11-15 14:51

W 3457. odcinku serialu „Barwy szczęścia” spór między Karoliną (Marta Dąbrowska) a Brunem (Lesław Żurek) sięgnie zenitu. Urażona propozycją objęcia posady recepcjonistki Stańska założy własną firmę i przejmie kluczowego kontrahenta z hotelu swojego męża. Kolejna awantura małżonków przebiegnie wyjątkowo burzliwie, a w jej trakcie padnie nawet zapowiedź rozwodu. Czy Karolina traktuje te słowa poważnie i naprawdę zdecyduje się na ostateczny krok?

„Barwy szczęścia”, odcinek 3457. Karolina założy własną firmę i przejmie klienta Bruna

Grana przez Martę Dąbrowską bohaterka nie zaakceptuje faktu, że jej mąż, w którego wciela się Lesław Żurek, próbuje umniejszyć jej pozycję w strukturach hotelu. Kobieta uzna ofertę pracy na recepcji za wielką zniewagę, ponieważ takie stanowisko zupełnie nie przystaje do jej wysokich aspiracji oraz realnych kompetencji. W 3457. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Karolina założy własną działalność gospodarczą i odbierze mężowi ważnego klienta. Tym ruchem bohaterka udowodni, że chce iść własną ścieżką i definitywnie kończy z uzależnianiem swojej kariery od decyzji Bruna.

Warto przypomnieć, że to kolejny już raz, kiedy kwestie zawodowe i zarządzanie obiektem dzielą parę. Już w 3455. odcinku „Barw szczęścia” problemy zdrowotne Bruna posłużyły Karolinie jako pretekst do wznowienia pracy. Właściciel hotelu stanowczo odrzucił wówczas jej samowolne decyzje, przypominając, że nigdy nie dał zielonego światła na powrót żony do firmy, co tylko dolało oliwy do ognia w ich relacji.

Kryzys u Stańskich w 3457. odcinku „Barw szczęścia”. Karolina wspomni o rozwodzie

Konflikt na tle biznesowym błyskawicznie odbije się na domowych relacjach Stańskich. Mężczyzna nie zaakceptuje poczynań partnerki, z kolei kobieta nie zamierza porzucać swoich zawodowych ambicji wyłącznie z powodu niezadowolenia męża. Narastające żale doprowadzą do gwałtownej wymiany zdań, podczas której w trakcie ostrej kłótni małżonków padnie słowo o rozwodzie. Związek Karoliny i Bruna stanie nad przepaścią, gdyż żadna ze stron nie wykaże woli kompromisu, skupiając się jedynie na obronie swojego zdania. Trudno ocenić, czy zapowiedź rozstania to tylko efekt chwilowego wzburzenia, czy też początek realnego końca tej relacji. Pewne jest jednak to, że w 3457. odcinku „Barw szczęścia” ich wspólna przyszłość stanie pod dużym znakiem zapytania.

Kiedy oglądać 3457. odcinek „Barw szczęścia”? Data i godzina emisji w TVP2

Nowe odsłony produkcji „Barwy szczęścia” trafiają na antenę stacji TVP2 od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05. Widzowie zobaczą premierowy 3457. odcinek we wtorek, 8 grudnia 2026 roku. Osoby, które przegapią telewizyjną emisję, mogą nadrobić zaległości w internecie, gdzie na platformie TVP VOD udostępniane są wszystkie pokazane wcześniej epizody.

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Karolina patrzy z ukosa na zamyślonego Bruna. O kryzysie Stańskich w Barwach szczęścia przeczytasz na Eska.
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