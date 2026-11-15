Na Wspólnej, odcinek 4312: Baliszewski wyrzuci Kluskową z programu telewizyjnego, a ona zaplanuje odwet

Kluskowa straci pracę w telewizyjnym show. Zdybicka znów stanie jej na drodze

W 4312. odcinku „Na Wspólnej” Kluskowa (Katarzyna Kwiatkowska) wybierze się do telewizji, by wziąć udział w programie „Królowe miejskiej dżungli”. Na miejscu czeka ją jednak przykra niespodzianka. Baliszewski (Piotr Jankowski) usunie ją z produkcji. Milena będzie podejrzewać, że za tą decyzją stoi Zdybicka (Anna Samusionek). Uzna, że nie może dłużej pozwalać jej na takie działania, i postanowi się z nią rozprawić. W konflikcie będzie chciała znaleźć oparcie w Bożydarze (Sławomir Orzechowski).

Niechęć między Mileną a Zdybicką narasta od czasu kłótni o lokal na dachu Wspólnej. Kobiety nie doszły do porozumienia, a Zdybicka opuściła spotkanie wściekła na pomysły rywalki. Niedługo później Baliszewski zaproponował Kluskowej udział w „Królowych miejskiej dżungli”. Chciał w ten sposób odciągnąć ją od realizacji własnego projektu.

Milena nie chciała rezygnować z telewizyjnego występu

Udział w programie początkowo nie przekonywał Mileny. W 4286. odcinku Bożydar dowiedział się, że jego żona ma pokazać się przed kamerami półnaga. Zaniepokojony poprosił bliskich, by przemówili jej do rozsądku. W 4303. odcinku Brygida (Maja Wolska), działając na prośbę teścia, również próbowała odwieść Kluskową od tego pomysłu. Milena szybko nabrała jednak podejrzeń, że ktoś chce ją powstrzymać. Zapowiedziała, że nie zrezygnuje z roli „królowej miejskiej dżungli”. Zgodziła się na udział w show, stawiając przy tym własny warunek – na dachu Wspólnej miał powstać bar serwujący alkohol.

Milena oskarży Zdybicką o działanie za jej plecami

Wyrzucenie z programu będzie dla Mileny kolejnym powodem, by zaostrzyć konflikt z Zdybicką. Kluskowa nie uwierzy, że to zwykły zbieg okoliczności. Po wcześniejszym sporze o lokal na dachu Wspólnej uzna, że rywalka próbuje pokrzyżować jej plany także w telewizji. W 4312. odcinku postanowi więc otwarcie wystąpić przeciwko Zdybickiej. Nie będzie jednak pewności, czy jej podejrzenia są słuszne.

Czy Bożydar stanie po stronie Mileny?

W starciu ze Zdybicką Milena będzie chciała mieć u boku męża. Problem w tym, że jej relacje z Bożydarem w ostatnim czasie mocno się pogorszyły.

W 4310. odcinku „Na Wspólnej” po kolejnej kłótni Bożydar zatrzymał się u Remka (Maciej Kobiela) i Brygidy, a następnie przeniósł do hotelu. Ich syn próbował doprowadzić do pojednania rodziców. Zorganizowana przez niego randka nie przyniosła jednak oczekiwanego rezultatu i zakończyła się następną awanturą. Milena ostatecznie także znalazła się w mieszkaniu młodych. Teraz będzie liczyć, że mimo ostatnich nieporozumień Bożydar ją wesprze. Nie wiadomo jednak, czy mężczyzna zdecyduje się opowiedzieć po jej stronie.

„Na Wspólnej”, odcinek 4312 – kiedy i gdzie oglądać?

„Na Wspólnej” to jeden z najdłużej emitowanych polskich seriali. Nowe odcinki produkcji można oglądać od poniedziałku do czwartku w TVN. 4312. odcinek „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 16 listopada 2026 roku o godzinie 20:15 na antenie TVN. Epizod będzie dostępny również online w serwisie streamingowym Player.

Sonda Oglądasz "Na Wspólnej"? TAK NIE

7