Wpadka w 1921. odcinku "M jak miłość". Najbliżsi zapomną o ważnym dniu Rogowskiego

Wpadka w "M jak miłość". Zaskakujący początek 1921. odcinka

W 1921. odcinku serialu "M jak miłość" Artur przeżyje ogromne rozczarowanie, bo rodzina zignoruje jego urodziny. Rogowski pojawi się w kuchni akurat podczas rozmowy Barbary, Marysi i Agnes z Basią, ale żadna nie złoży mu życzeń.

Zamiast ciepłych słów, w 1921. epizodzie na internistę spadną tylko nowe domowe obowiązki. Wdzięczność okażą mu wyłącznie Zosia (Małgorzata Rożniatowska) z Robertem (Krzysztof Tyniec), dziękując przed jego wyjściem z domu za ocalenie życia Żaka. Małżeństwo w ramach rewanżu zaprosi go na ucztę, ale wzmianka o jego święcie szybko zweryfikuje te plany.

Marysia i Barbara zapomną o urodzinach. Szok w 1921. odcinku "M jak miłość"

Sytuacja powtórzy się również w miejscu zatrudnienia, gdy Joanna (Dominika Sakowicz) wejdzie do gabinetu z czerwonymi różami, dziękując za wsparcie przy naprawie pieca. Dopiero w trakcie rozmowy Dobrzańska odkryje prawdę o jubileuszu i złoży odpowiednie gratulacje. Tymczasem Basia skontaktuje się z ojcem wyłącznie w celu wyciągnięcia gotówki, a Agnes zgłosi się do niego jedynie z prośbą o interwencję medyczną.

Po powrocie lekarza do posiadłości Mostowiaków atmosfera wcale nie ulegnie poprawie. Marysia wprawdzie zwróci uwagę na przyniesione kwiaty, jednak błędnie założy, że to podarunek kupiony specjalnie dla niej. Prawda wyjdzie na jaw, gdy w drzwiach nagle staną Zosia i Robert oraz Natalka (Dominika Suchecka) z Hanią (Wiktoria Basik), niosąc okolicznościowy tort. W tym momencie Marysia oraz Barbara wreszcie uświadomią sobie swój błąd i zrobi im się potwornie wstyd.

- O mój Boże, wszyscy zapomnieliśmy - przyzna Marysia, po czym wraz z Barbarą dołączą do śpiewania piosenki o Arturze.

Wstydliwe tłumaczenia w domu Mostowiaków. Jak zareaguje Artur?

Zaraz po tym Barbara rzuci się na szyję Arturowi, a Marysia z Agnes zaczną się natychmiast tłumaczyć ze swojej wpadki. Rogowski wykaże się wyrozumiałością i początkowo nie będzie chował do nich żalu. Sytuacja zmieni się jednak niezwykle szybko.

- Nie no naprawdę, przepraszam cię bardzo. Nie wiem, jak mi to mogło wypaść z głowy. No po prostu nie wiem, w jakim świecie ja żyłam. Zapomniałam, wyleciało mi z głowy - zacznie tłumaczyć się Marysia.

- Spokojnie, naprawdę. Zdarza się, ja to wszystko rozumiem - uspokoi ją mąż.

- Nie no ja ja też przepraszam i uważam, że artykuł... Ale to nie jest dobre wytłumaczenie, bo naprawdę nie ma dobrego wytłumaczenia na tą sytuację. Przykro mi - wyzna Agnes.

- Ale wiesz co? Ale jedno jest pewne. Że byłeś, będziesz, zawsze jesteś tu pierwszy - zapewni go żona.

Niedługo potem w posiadłości pojawią się dodatkowo Dorota (Iwona Rejzner) oraz Bartek (Arkadiusz Smoleński), którzy w przeciwieństwie do zapominalskich domowniczek będą doskonale pamiętać o jubileuszu. Właśnie w tym momencie solenizant przestanie być tak wyrozumiały i pozwoli sobie na zgryźliwą uwagę w kierunku swoich bliskich.

- No nie no dziękuję. Za pamięć! - podkreśli Rogowski.

- Ale co się stało? - spyta zdziwiona Dorota.

- A nic, słuchajcie, zaraz wam opowiem o kompromitacji naszej rodziny - powie Rogowska.

- Co? - zdziwi się Bartek.