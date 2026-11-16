"Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy". Ile odcinków liczy 3. sezon i kiedy premiera finału? (ROZPISKA)

"Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" i wykucie Jedynego Pierścienia. Co się wydarzy w 3. sezonie?

W trzecim sezonie Śródziemie pogrążone jest w wojnie. Od upadku Eregionu minęło pięć lat. Armie Saurona przemierzyły cały świat, podbijając wszystko, co napotkały na swojej drodze. Między Mrocznym Władcą a całkowitym zwycięstwem stoją już tylko nieliczne, odizolowane bastiony oporu - Khazad- dûm, gdzie krasnoludowie pozostają teraz zamknięci głęboko w swoich górskich komnatach oraz chronione mocą Trzech Pierścieni elfickie królestwa Lindonu i Rivendell. Tymczasem w głębi Mordoru, w nowo ukończonej wieży Barad-dûr, Mroczny Władca pracuje dzień i noc, owładnięty obsesją ujarzmienia mocy, która pozwoli mu rzucić na kolana ostatnich przeciwników: Jedynego Pierścienia, by wszystkimi rządzić. Teraz wszystkie wolne ludy Śródziemia - krasnoludy, elfy, ludzie i czarodzieje - muszą znaleźć sposób, by zjednoczyć siły w wyścigu z czasem i powstrzymać Saurona przed osiągnięciem celu, jakim jest całkowite podporządkowanie sobie wszelkiego życia.

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"Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" - ile odcinków liczy 3. sezon i kiedy finał? (harmonogram premier)

Trzeci sezon serialu "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" liczy łącznie osiem odcinków. Pierwsze cztery zadebiutowały w serwisie Prime Video w dniu 11 listopada, a ostatni obejrzymy jeszcze pod koniec tego miesiąca. Dokładny harmonogram premier odcinków prezentuje się następująco:

"Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" 1. odcinek - premiera 11 listopada,

"Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" 2. odcinek - premiera 11 listopada,

"Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" 3. odcinek - premiera 11 listopada,

"Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" 4. odcinek - premiera 11 listopada,

"Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" 5. odcinek - premiera 18 listopada,

"Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" 6. odcinek - premiera 18 listopada,

"Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" 7. odcinek - premiera 25 listopada,

"Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" 8. odcinek - premiera 25 listopada.

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