"Taniec z Gwiazdami". Daria Syta i Julia Suryś skradły show w śmiałych kreacjach

"Taniec z Gwiazdami". Julia Suryś i Daria Syta zachwyciły publiczność

Ostatnia odsłona programu "Taniec z Gwiazdami" upłynęła pod znakiem mocnych, sportowych akcentów. Podobnie jak w poprzednich odcinkach trwającej edycji, na parkiecie zameldowały się żony dwóch polskich zawodników, piłkarza Marcina Stromeckiego oraz siatkarza Igora Grobelnego. Pierwszą z tancerek jest Julia Suryś, która w jesiennej serii tworzy parę z Piotrem „Gumą” Gumulcem, natomiast druga to Daria Syta, partnerująca Jasperowi Sołtysiewiczowi. Ponadto w niedzielę, 15 listopada, w tanecznym show wystąpił gość specjalny. Były mistrz federacji UFC Jan Błachowicz zaprezentował się u boku Mandaryny. Chociaż wspólny taniec zawodnika sportów walki oraz byłej żony i zarazem obecnej partnerki Michała Wiśniewskiego wywołał ogromne emocje, to właśnie Julia Suryś i Daria Syta całkowicie zawładnęły sceną. Małżonki sportowców tradycyjnie wykazały się bezbłędną techniką ruchu. Dodatkowych wrażeń dostarczyły ich odważne stroje, które częściowo odsłaniały sylwetki tancerek z przodu i z tyłu, a dynamiczne występy zmysłowych uczestniczek rozgrzały widownię do czerwoności.

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W minionym odcinku programu "Taniec z Gwiazdami" obie profesjonalistki musiały przygotować choreografie nie tylko ze swoimi stałymi podopiecznymi, ale również z dodatkowymi gośćmi. Duet tworzony przez Piotra Gumulca i Julię Suryś wsparła na parkiecie Agnieszka Litwin, z kolei do Jaspera Sołtysiewicza i Darii Syty dołączył Kuba Szmajkowski. Finał niedzielnej rywalizacji przyniósł jednak bardzo złe wieści dla żony siatkarza Igora Grobelnego. Daria Syta oraz jej programowy partner zakończyli swój udział w widowisku, przez co tancerki zabraknie w kolejnym etapie. Szansę na zdobycie Kryształowej Kuli wciąż zachowuje natomiast Julia Suryś. W półfinale tanecznego show wystąpią następujące duety: Helena Englert i Roman Osadchiy, Piotr Gumulec i Julia Suryś, Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz, Dominik Rupiński i Estelle François oraz Marta „Mandaryna” Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz.

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