Dramat w 1961 odcinku „M jak miłość”. Agnes skatowana w obronie Basi przed bandytami

Uciekinierzy z poprawczaka napadną na Agnes i Basię w 1961 odcinku „M jak miłość”

Agnes i Basia nawet w najgorszych scenariuszach nie przypuszczały, co spotka je w 1961 odcinku „M jak miłość”. Kobiety wpadną w ręce zbiegów z zakładu poprawczego w Gródku. Brutalny atak okaże się zaplanowaną akcją przestępców, którzy celowo zatrzymają samochód lekarki na drodze w lesie, aby zrealizować swoje zamiary.

Jeszcze tego samego dnia w 1961 odcinku „M jak miłość” na lokalnym komisariacie Rafał (Jakub Kucner) przekaże Natalce (Dominika Suchecka) niepokojące wieści. Policjant ostrzeże, że mieszkańcy Grabiny oraz Lipnicy muszą zachować szczególną ostrożność, ponieważ w okolicy ukrywają się niebezpieczni nastoletni przestępcy zbiegli z zakładu karnego.

W 1961 odcinku „M jak miłość” siostry będą podróżować autem należącym do starszej córki Artura (Robert Moskwa). Ich trasa przetnie się z drogą ucieczki bezwzględnych bandytów, którzy je zaatakują i okradną. Jak informuje „Świat Seriali”, kobiety zatrzymają się, aby udzielić pomocy nastolatkom, gdyż jeden z nich zasymuluje kontuzję nogi. Właśnie w tym momencie dojdzie do dramatycznej napaści.

Agnes obroni Basię przed gwałtem w 1961 odcinku „M jak miłość”

W trakcie napadu w 1961 odcinku „M jak miłość” jeden z napastników rzuci się na Basię i spróbuje ją zgwałcić. W obronie młodszej siostry natychmiast stanie Agnes, podejmując nierówną walkę z agresorami. Przewaga fizyczna bandytów okaże się jednak zbyt duża. Zwyrodnialcy brutalnie pobiją Agnes i skopią ją po plecach, po czym zostawią w lesie na pewną śmierć.

Paraliż skatowanej Agnes po ataku w 1961 odcinku „M jak miłość”

Gdy Basia odzyska przytomność po próbie gwałtu w 1961 odcinku „M jak miłość”, od razu pospieszy na ratunek ciężko rannej siostrze. Okaże się, że kobieta nie jest w stanie się poruszyć. Obrażenia odniesione przez córkę Rogowskiego będą tak rozległe, że Agnes straci czucie w nogach i dozna paraliżu.

Po dramatycznych wydarzeniach w lesie policja rozpocznie obławę na sprawców ataku na Agnes i Basię. Mimo działań funkcjonariuszy w 1961 odcinku „M jak miłość” dwaj zbiegowie z poprawczaka pozostaną na wolności, co wywoła falę strachu wśród mieszkańców Grabiny i Lipnicy.

W kolejnym, 1962 odcinku „M jak miłość”, sparaliżowana po leśnym ataku Agnes trafi pod opiekę lekarzy, a Olek zdiagnozuje u niej złamanie kręgosłupa.

Kiedy oglądać 1961 odcinek „M jak miłość” w TVP2?

Emisja 1961 odcinka serialu „M jak miłość” została zaplanowana na poniedziałek, 30 listopada 2026 roku, o godzinie 20.50 na antenie stacji TVP2.

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