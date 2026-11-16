„M jak miłość”, odcinek 1957. Paweł dowiaduje się o ciąży Magdy i podejmują wspólną decyzję

„M jak miłość”, odcinek 1957. Magda mówi Pawłowi o swojej ciąży

Przyjaciele Budzyńskich poznają radosne wieści z pewnym opóźnieniem, ponieważ w 1957. odcinku „M jak miłość” małżonkowie wolą najpierw upewnić się co do stanu zdrowia malucha. Zmagająca się z chorobą serca Magda aż do momentu wykonania badań i konsultacji kardiologicznej obawia się, że nie zdoła donosić ciąży.

Wkrótce specjalista rozwiewa jednak wszelkie troski pacjentki. Lekarz wyklucza ryzyko poronienia i potwierdza prawidłowy rozwój zdrowego płodu.

Uspokojona kobieta w 1957. odcinku „M jak miłość” postanawia osobiście spotkać się z Pawłem, aby przekazać mu, że za kilka miesięcy zostanie matką i spełni swoje największe marzenie. Zduński od razu zauważa, że w życiu jego bliskiej przyjaciółki zaszły jakieś zmiany.

„Wszystko w porządku, bo widzę, że macie z Andrzejem jakieś napięcie...” - zauważa Paweł.

„Napięcie to jest dobre określenie. Iskry lecą. A tej iskry będzie dziecko... Jestem w ciąży...” - odpowiada Magda.

„Co? Naprawdę? No gratuluję! Będziesz najlepszą mamą, zobaczysz!” - cieszy się Zduński.

„Ja myślę... Pamiętasz, jak cię prosiłam, żebyś jeździł ze mną po Grabinie? Jak pojechaliśmy do apteki? Ja musiałam kupić testy, rozumiesz? Teraz już jestem po lekarzu. Wszystko jest dobrze” - pochwali się Magda.

Kinga poznaje sekret Magdy w 1957. odcinku „M jak miłość”

Wkrótce do rozmawiających w 1957. odcinku „M jak miłość” Magdy i Pawła dołącza Kinga, która widziała wynik testu ciążowego tuż po Andrzeju, granym przez Krystiana Wieczorka. Budzyńska zdradziła jej tę tajemnicę w trakcie wspólnego wypadu na miasto i spontanicznej sesji zdjęciowej w fotobudce, chcąc w ten sposób uwiecznić na fotografiach bezcenne zaskoczenie przyjaciółki.

„M jak miłość”, odcinek 1957. Dziecko Magdy i syn Pawła wychowają się razem

Wzruszony Paweł w 1957. odcinku „M jak miłość” zauważa, że jego syn Antoś (Mikołaj Jankowski) zyska wkrótce nowego kolegę lub koleżankę do zabawy. Magda szybko koryguje jednak słowa przyjaciela i oświadcza, że jej oraz Andrzeja potomek będzie dorastać wspólnie z chłopcem.

„Będzie starszym bratem w zasadzie. Będą się razem wychowywać” - stwierdza Magda.

„Boże, chciałabym, żeby nasze dzieci wspólnie studiowały i mieszkały na takiej Łowickiej...” - rozmarza się przyszła mama.

„Żeby miały takie miejsce... Za każdym razem, jak tamtędy przejeżdżam, kręci mi się łezka. Cudowne czasy, beztroskie...” - podsumowuje wzruszony Paweł.

Kiedy oglądać 1957. odcinek „M jak miłość” w TVP2?

Telewizyjną premierę 1957. odcinka serialu „M jak miłość” zaplanowano na poniedziałek, 16 listopada 2026 roku, o godzinie 20.50 na antenie stacji TVP2.

M jak miłość. Magda powie Pawłowi o ciąży