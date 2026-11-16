"M jak miłość", odcinek 1960. Kasia wręczy Jakubowi ważny list, ale nawet go nie przeczyta!

"M jak miłość", odcinek 1960. Czy Jakub pozna prawdę o ojcostwie Zosi?

W nadchodzącym 1960. odcinku "M jak miłość" pasmo oszustw Kasi wcale nie dobiegnie końca. Kobieta wciąż będzie ukrywać się przed swoim obecnym mężem Mariuszem, który za wszelką cenę próbuje ją odnaleźć, a przy okazji wplącze w swoje skomplikowane problemy także Jakuba.

Była żona nie zdobędzie się na odwagę, aby wyznać Karskiemu wprost, że to właśnie on jest biologicznym ojcem Zosi. Zatai przed nim również fakt sfałszowania badań DNA, na co zdecydowała się w przeszłości, chcąc stworzyć rodzinę z Mariuszem, który finalnie okazał się niebezpiecznym mordercą. Zamiast szczerej rozmowy Kasia wybierze dalsze brnięcie w kłamstwa, przez co detektyw nadal pozostanie nieświadomy swojego ojcostwa.

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Ucieczka Kasi na Słowację w 1960. odcinku "M jak miłość"

Mimo że w 1960. odcinku "M jak miłość" byli małżonkowie spotkają się potajemnie w parku, rozmowa nie będzie do końca szczera. Kasia zdecyduje się ujawnić Jakubowi zaledwie ułamek prawdy na temat powodów swojej nagłej ucieczki od Mariusza.

Uciekinierka nie będzie świadoma faktu, że jej niezrównoważony psychicznie mąż wynajął prywatnego detektywa, aby ją namierzyć. Jak informuje "Świat Seriali", kobieta w ostatniej chwili wymknie się śledczemu z hotelu, a następnie zaplanuje wyjazd z małą Zosią na Słowację, szukając bezpiecznego schronienia w Bratysławie.

"M jak miłość", odcinek 1960. Kasia wyzna Jakubowi, że Mariusz zamordował Sowińskiego

W trakcie parkowego spotkania w 1960. odcinku "M jak miłość" Kasia wręczy byłemu mężowi list zawierający wyznanie, że Zosia jest jego córką. Na tym jednak rewelacje się nie skończą. Informacja o tym, że Olek (Maurycy Popiel) trafił do aresztu, uświadomi kobiecie, iż nie może dłużej chronić prawdziwego mordercy Sowińskiego, którym jest Mariusz.

W związku z tym w 1960. odcinku "M jak miłość" Kasia zwróci się do Jakuba z prośbą o przekazanie ważnej wiadomości Marcinowi (Mikołaj Roznerski). Chodzi o przyznanie, że za śmierć Sowińskiego odpowiada Mariusz, a motywem zbrodni był romans Kasi z zamordowanym dyrektorem kliniki. To wyznanie wyjaśni wreszcie zagadkę należącego do niej naszyjnika, który Karski odnalazł wcześniej w posiadłości ofiary.

Informacje o pozamałżeńskiej relacji z Sowińskim oraz morderstwie dokonanym przez Mariusza, które Jakub usłyszy w 1960. odcinku "M jak miłość", wywołają u niego ogromny szok. Detektyw dotkliwie uświadomi sobie, że tak naprawdę zupełnie nie znał swojej byłej żony.

Pożegnalny list Kasi do Jakuba w 1960. odcinku "M jak miłość"

Żegnając się z byłym partnerem, Kasia przekaże mu kopertę, w której dokładnie opisała prawdę o pochodzeniu ich wspólnej córki Zosi. Wymusi jednak na Karskim uroczystą przysięgę, że zapozna się z treścią pisma dopiero po jej śmierci. Swoją prośbę uargumentuje w dość zawiły sposób, tłumacząc detektywowi, iż dokument ma „zabezpieczyć przyszłość jej córki Zosi”.

Treść listu Kasi do Jakuba w 1960. odcinku "M jak miłość"

Jakie dokładnie słowa znajdą się w korespondencji, którą w 1960. odcinku "M jak miłość" Kasia przekaże bezpośrednio w ręce Karskiego?

„Jakub, strasznie Cię przepraszam. Skrzywdziłam Cię. Okłamałam was wszystkich. Ojcem Zosi jesteś Ty, nie Mariusz. Po mojej śmierci zaopiekuj się naszą córką. Mam nadzieję, że mi to wybaczysz. Zrozumiesz, dlaczego tak postąpiłam” - napisze w liście Kasia.

W ostatnich scenach 1960. odcinka "M jak miłość" Karski zdeponuje zamkniętą kopertę w sejfie swojej agencji detektywistycznej. Choć mężczyzna będzie odczuwał silną pokusę, by złamać dane słowo i od razu poznać ostatnią wolę byłej żony, ostatecznie powstrzyma się przed otwarciem listu, pozostając w nieświadomości na temat swojego ojcostwa.

Kiedy oglądać 1960. odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Telewizyjna premiera 1960. odcinka serialu "M jak miłość" zaplanowana została na wtorek, 24 listopada 2026 roku, na godzinę 20.50 na antenie stacji TVP2.