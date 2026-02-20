„M jak miłość”, „Komisarz Alex” i „Rodzinka.pl” wracają z nowymi sezonami

Jednym z filarów wiosennej ramówki TVP pozostaje „M jak miłość”. W nowych odcinkach nie zabraknie dramatycznych zwrotów akcji - poród w cieniu wypadku, rodzinne ultimatum i niebezpieczne konsekwencje zeznań sprawią, że Mostowiakowie i Chodakowscy znów znajdą się na życiowym zakręcie. Na antenę wraca także „Komisarz Alex”. W nowym sezonie do zespołu dołączy nowy komisarz, a śledczy zmierzą się z handlem ludźmi, sprawami sprzed lat i dramatem we własnych szeregach. Jedno z dochodzeń doprowadzi do sytuacji, w której policjant sam znajdzie się w kręgu podejrzanych. Duże emocje budzi również powrót „Rodzinki.pl”. Boscy znów pojawią się w sobotnim paśmie, a w ich domu zrobi się wyjątkowo burzliwie. Padną słowa o rozwodzie, pojawią się napięcia między braćmi, a rodzinne sekrety z przeszłości mogą wywrócić ustalony porządek do góry nogami.

Nowe produkcje i świeże nazwiska w wiosennej ramówce TVP

Wiosenna ramówka TVP 2026 to nie tylko powroty hitów, ale także zupełnie nowe produkcje. Jedną z najmocniejszych premier będzie thriller szpiegowski „Wojna zastępcza”. Serial przeniesie widzów do 1991 roku - czasu rozpadu ZSRR i politycznej transformacji w Polsce. W centrum historii znajdą się młodzi agenci UOP szkoleni w elitarnej placówce w Kiejkutach, którzy trafiają na trop afery związanej z ukrytymi głowicami nuklearnymi. W obsadzie zobaczymy m.in. Mateusza Więcławka, Paulinę Gałązkę i Cezarego Żaka.

„Omnibus - Szybcy i mądrzy” - nowy teleturniej w wiosennej ramówce TVP

Wiosenna ramówka TVP 2026 przyniesie także nowy teleturniej „Omnibus - Szybcy i mądrzy”. To propozycja dla widzów, którzy lubią połączenie wiedzy, refleksu i rywalizacji pod presją czasu.

Format opiera się na dynamicznych rundach, w których liczy się nie tylko poprawna odpowiedź, ale również szybkość reakcji. Każda sekunda może zadecydować o zwycięstwie lub porażce. „Omnibus - Szybcy i mądrzy” ma wzmocnić pasmo rozrywkowe TVP i przyciągnąć przed ekrany zarówno fanów klasycznych teleturniejów, jak i młodszych widzów, którzy cenią tempo i emocje. W dobie quizów internetowych i rywalizacji online stacja stawia na format, który łączy tradycyjną wiedzę z nowoczesną dynamiką.

Nowy program ma być jednym z filarów wiosennej oferty rozrywkowej Telewizji Polskiej, obok serialowych premier i powrotów kultowych tytułów.